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رياضة

أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا: محمد صلاح لاعب خارق وبطل هذا العام

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أشاد دونادوني أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا بالدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي بعد الموسم الاستثنائي في البريميرليج.

وتوج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول تحت قيادة الهولندي أرني سلوت، بعد موسم صعب قدمه الفريق الإنجليزي.

 

دونادوني يصف محمد صلاح بلاعب هذا العام

وقال دونادوني في تصريحاته لبرنامج رقم 10: "في هذا العام بالفعل صلاح قدم موسم استثنائي لا يوجد شك في ذلك، أصبح لاعبًا قويًّا جدًّا، تطور كثيرًا من مستوى أقل إلى مستوى أعلى".

وأضاف: "صلاح تطور في الناحية البدنية وأصبح قوي للغاية، كما نجح في التطور على المستوى الفني كذلك، نعم بالفعل يمكن أن يكون محمد صلاح البطل لهذا العام".

وتابع: "من الصعب أن تصل لهذا المستوى في بطولة صعبة مثل الدوري الإنجليزي، ولكن ما فعله صلاح أثبت أنه لاعب خارق ويستحق الإشادة".

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دونادوني محمد صلاح صلاح ميلان منتخب إيطاليا ليفربول

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