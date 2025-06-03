ماذا لو قررت المحكمة الرياضية منح الدوري لبيراميدز؟ أحمد دياب يرد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الأهلي هو بطل الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025 بناءً على النتائج الرسمية، مشددًا على أن الاحتفال الذي أقامه نادي بيراميدز لا يغيِّر من الواقع شيئًا.



أزمة مباراة القمة وبطولة الدوري

وقال دياب، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: "لو لم تحدث أزمة مباراة القمة، لكان هذا الموسم هو الأقوى منذ سنوات، لأن اللقب حُسم في اللحظات الأخيرة، والمنافسة بين الأهلي وبيراميدز استمرت حتى الجولة الأخيرة، وهو أمر نادر في الدوري المصري".

مباراة حسم بطولة الدوري

وأضاف: "مباراة الأهلي مع فاركو هي التي حسمت اللقب، وتم تسليم درع الدوري رسميًّا في إستاد القاهرة، أما احتفال بيراميدز، فأراه نتاج مجهود موسم كامل، لكنه ليس الحفل الرسمي".



هل يتم سحب درع الدوري من الأهلي؟

وفي ردّه على سؤال الحديدي حول إمكانية سحب درع الدوري إذا قضت المحكمة الرياضية لصالح بيراميدز، قال دياب:"إذا صدر قرار نهائي من المحكمة الرياضية الدولية بمنح اللقب لبيراميدز، ستلتزم الرابطة بتنفيذه وتتخذ الإجراءات اللازمة، لأننا نحترم القانون".



وحول أزمة غياب الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك، أوضح دياب أن ما حدث كان "ظرفًا غير طبيعي"، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة حاول توفير حكام أجانب للمباراة، لكن ضيق الوقت حال دون ذلك.



وأضاف: "تواصلت مع الكابتن محمود الخطيب لإقناعه بخوض اللقاء، لكن لا يمكنني التعليق على قرار مجلس إدارة الأهلي بعدم خوض المباراة".



وعن العقوبات التي فُرضت على الأهلي بعد الانسحاب من القمة، أوضح دياب أن إدارة المسابقات أعلنت العقوبات خلال 48 ساعة، ثم تقدم الأهلي باحتجاج رسمي، وعلى إثره قررت مجلس إدارة الرابطة بالإجماع تخفيض العقوبة وفقًا للائحة.



وقال: "لم نقل إن العقوبة كانت بسبب قوة قهرية، لكن اللائحة تنص على الظروف الطارئة أو القهرية، وطبقناها على الجميع دون استثناء".



وختم دياب حديثه قالا: "لم نجامل الأهلي؟ نحن طبقنا اللوائح على حالة واضحة وظروف محددة، ولم يتم تجاوز القوانين لصالح أي نادٍ".

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