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خارج الحدود

ترامب: نجهز مخزوناتنا من الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تقوم بتكديس الأسلحة بمعدل لم يسبق له مثيل في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إنه أجرى محادثة "رائعة" مع القادة العسكريين، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي "هو الأقوى على الإطلاق".

وأضاف: "رغم ذلك نأمل ألا نضطر لاستخدام هذه الأسلحة".

وجاء منشور ترامب بعد دقائق من منشور سابق أكد فيه أنه لن يسمح لإيران بأي تخصيب  لليورانيوم في أي اتفاق نووي قد تبرمه الدولتان مستقبلًا.

وشدد ترامب على أن آلية التخصيب التلقائي كان ينبغي أن تمنع إيران منذ وقت طويل من المضي قدمًا في برنامجها النووي.

وجاء نفي الرئيس الأمريكي بعد أن قال موقع "أكسيوس" إن واشنطن قدمت لطهران مقترحا يتضمن الموافقة على تخصيب لليورانيوم بقدرات محدودة.

واعترف البنتاجون العام الماضي بأن الدعم العسكري لأوكرانيا كشف عن مجموعة من المشاكل في المجمع العسكري الصناعي الأمريكي، بما في ذلك صعوبة الحفاظ على مخزون الأسلحة وتجديده وتوسيعه لتلبية احتياجات الجيش الأمريكي، وهو ما يهدد جاهزية واشنطن القتالية.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تروث سوشال الجيش الأمريكي إيران تخصيب لليورانيوم

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