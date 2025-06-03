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رياضة

لقطات من حفل زفاف سيد نيمار لاعب الزمالك

حفل زفاف سيد نيمار،
حفل زفاف سيد نيمار، فيتو

احتفل سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعار لصفوف البنك الأهلي، بحفل زفافه مساء أمس الإثنين. 

 

حفل زفاف سيد نيمار 

وأقيم حفل زفاف سيد نيمار في أحد قاعات 6 أكتوبر والتي يسكنها اللاعب منذ صغره. 

وشهد حفل زفاف سيد نيمار حضور بعض نجوم كرة القدم في الدوري الممتاز منهم محمود بنتايج وأحمد فتوح لاعبا الزمالك وزملائه في البنك الأهلي. 

ومن المقرر أن يعود سيد نيمار لصفوف الزمالك بعد نهاية إعارته للبنك الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء  بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

تأجيل موعد نهائي كأس مصر نصف ساعة

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء في يومها المقرر الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لظروف تزامن ذلك مع موعد الإفطار ليوم وقفة عرفات.

الزمالك يختتم مبارياته في الدوري الممتاز 

وفاز نادي  الزمالك على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

رسميا، إعلان حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

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