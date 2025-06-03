رقم خيالي، الهلال السعودي يحسم صفقة النيجيري أوسيمين استعدادا لكأس العالم للأندية

يستعد نادي الهلال السعودي لدفع مبلغ خرافي، لإتمام صفقة ضم النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، بعدما نجحت إدارة الزعيم في الحصول على توقيع المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا لينضم إلى الفريق هذا الصيف.

مجموعة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

ويكون هذا الانتقال في إطار استعدادات الهلال لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة خلال يونيو الجاري، إذ سيواجه الهلال السعودي أندية ريال مدريد، سالزبورج النمساوي، وباتشوكا ضمن مجموعته.

تفاصيل اتفاق الهلال السعودي لضم أوسيمين

ووفق تقارير صحيفة، حسمت إدارة الهلال الاتفاق النهائي مع أوسيمين، الذي تألق بشكل لافت مع نادي غلطة سراي التركي هذا الموسم، فقد قاده لتحقيق لقبي الدوري والكأس، وتربع على عرش هدافي الدوري التركي برصيد 25 هدفًا.

هذا الأداء المميز جعل أوسيمين محط أنظار أندية عالمية كبرى، لكن الهلال نجح في خطف توقيعه.

تشهد الصفقة انتقال أوسيمين من نابولي الإيطالي بعد انتهاء إعارته مع جالطة سراي، بحيث سيدفع الهلال الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 75 مليون يورو.

وأفاد الإعلامي سانتي أونا، بأن أوسيمين سيوقع عقدًا يمتد حتى صيف 2028، براتب إجمالي يصل إلى 120 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات، في صفقة تُعد واحدة من أضخم الانتقالات في تاريخ النادي.

ويدفع الهلال 195 مليون يورو قيمة كسر التعاقد مع نابولي وراتب اللاعب على مدار السنوات الثلاث.

ومن المتوقع أن يُعلن النادي رسميًّا الصفقة قريبًا، ليبدأ أوسيمين رحلته مع الزعيم ببطولة كأس العالم للأندية.

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