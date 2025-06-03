خلال أيام، البنتاجون تستعد لضم جزيرة جرينلاند إلى أمريكا بالقوة

ذكرت صحيفة "بوليتكو"، الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تستعد لتغيير إشرافها على جزيرة جرينلاند بوضعها تحت قيادة الولايات المتحدة العسكرية الشمالية.

وقالت الصحيفة، إن قرار "البنتاجون" بتغيير الإشراف قد يتم على الجزيرة هذا الأسبوع؛ ما قد يُساعد الولايات المتحدة على توسيع نطاق درعها الصاروخية "القبة الذهبية" من خلال توفير المزيد من الرادارات للتغطية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في "البنتاجون" ومصادر مطلعة، أن "جرينلاند ستنتقل بموجب الخطة من نطاق اختصاص القيادة الأوروبية إلى القيادة الشمالية، المسؤولة عن الإشراف على أمن أمريكا الشمالية".

وقال أحد المصادر المطلعة: "من منظور جغرافي، تبدو هذه الخطوة منطقية إلى حد ما. أما من منظور سياسي، فمن الواضح أن هذا سيُقلق أوروبا".

ويأتي قرار "البنتاجون" ضمن جهود الرئيس دونالد ترامب المستمرة منذ أشهر لامتلاك جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي وترتبط بالدنمارك.

وقد أثار ترامب مسألة شراء جرينلاند خلال ولايته الأولى، لكنه كرّر الحديث عنها منذ فوزه في الانتخابات في نوفمبر الماضي؛ ما أثار قلق سكان الجزيرة البالغ عددهم 58 ألف نسمة، وأثار استياء الحكومة الدنماركية التي تقول إنها لا ترغب في بيعها.

ويخضع ضم جرينلاند إلى القيادة الشمالية لتدقيق شديد في الدنمارك وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي أبدى قلقه إزاء حملة ترامب التي استمرت شهورًا للسيطرة على الجزيرة ورفضه استبعاد العمل العسكري للاستيلاء على أراضيها.

وتبقى الدنمارك وجزر فارو شبه المستقلة تحت القيادة الأوروبية؛ ما يخلق انقسامًا رمزيًّا وعمليًّا بين تلك الأراضي وجرينلاند.

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