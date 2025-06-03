في لهجة مغايرة، بيان عاجل من ورثة شريف الدجوي بشأن الصلح ولم شمل العائلة

في تطور جديد داخل أروقة النزاع الأسري المرتبط بإرث رجل الأعمال الراحل أحمد شريف الدجوي، أصدرت عائلته بيانًا رسميًّا أعربت فيه عن ترحيبها بمساعي الصلح التي عرضها بنات عمومتهم ومحاموهم، مؤكدة أن أي تسوية لن تقوم إلا على "رد الحقوق ورد المظالم"، ومشددة على أن العدل هو الأساس في أي مصالحة.

وجاء في البيان أن العائلة اختارت السير في طريق التسوية بنية خالصة، مشيرة إلى استعدادها للتسامح في بعض الحقوق "التي يجوز فيها التسامح"، وهو ما يعكس تغيرا في لهجة الخطاب بعد أسابيع من التصعيد الإعلامي والبيانات القانونية المتبادلة.

وخص البيان المستشار إيهاب عاصم بالشكر والثناء، واصفًا إياه بأنه "عنصر أصيل" في الدفع بمساعي الصلح، وأنه كان منذ عام 2008 وحتى الآن ناصحا أمينا للدكتورة نوال الدجوي، ثم للوالد، ثم للراحل أحمد شريف الدجوي، مؤكدين أنهم استعانوا به كموجه ومسؤول عن متابعة عملية التسوية بالتعاون مع مكتب محاماة متخصص في إعادة الهيكلة والتسويات القانونية.

وفي ختام البيان، التمس الورثة من جميع الأطراف احترام خصوصية العائلة، بعد ما وصفوه بـ"الانتهاك المؤلم" الذي تعرضوا له إعلاميًا خلال الأسابيع الماضية، مؤكدين ما تسبب فيه ذلك من أضرار نفسية جسيمة لدى أفراد الأسرة كبارا وصغارا.

كما توجهوا بالشكر إلى محاميهم على ما قدموه من دعم، مطالبين إياهم بوقف أي بيانات أو تصريحات إعلامية تخص العائلة أو النزاع القائم.

وختم البيان بالدعاء أن يوفق الله الجميع لما فيه خير الأسرة، وأن يُسدد خطى الساعين للإصلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.