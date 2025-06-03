طالبه بتعويض مليار دولار، اليوم أولى جلسات محاكمة محمد رمضان بتهمة إهانة العلم المصري

تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم، اليوم أولى محاكمة الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامه بإهانة العلم المصري والإساءة إلى الشعب.

محام يتقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان

وكان أحد المحامين قد تقدم بدعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة، اتهم فيها الفنان محمد رمضان بارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، على رأسها إهانة العلم المصري والترويج لأفكار ورموز وصفها بالهدامة، مطالبا بإلزامه بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".

إساءة لرموز الدولة

وأضافت الدعوى أن الفنان ظهر في مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، ما يمثل إساءة لرموز الدولة، بالإضافة إلى الترويج لما وصفه بـ"رموز الماسونية"، وهو ما اعتبره اعتداء على الكرامة الوطنية.

وأشارت الدعوى إلى أن مبلغ التعويض يهدف إلى جبر الضرر الأدبي الذي لحق بالشعب المصري، إلى جانب دعم المشروعات القومية التي يتبناها صندوق "تحيا مصر".



واختتمت الدعوى بطلب توقيع أقصى العقوبة على الفنان، وتغريمه بالمبلغ المطلوب، باعتباره وسيلة للردع والحفاظ على احترام الرموز الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.