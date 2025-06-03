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حوادث

طالبه بتعويض مليار دولار، اليوم أولى جلسات محاكمة محمد رمضان بتهمة إهانة العلم المصري

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم، اليوم أولى محاكمة الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامه بإهانة العلم المصري والإساءة إلى الشعب.

 

محام يتقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان

وكان أحد المحامين قد تقدم بدعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة، اتهم فيها الفنان محمد رمضان بارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، على رأسها إهانة العلم المصري والترويج لأفكار ورموز وصفها بالهدامة، مطالبا بإلزامه بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".

 

إساءة لرموز الدولة

وأضافت الدعوى أن الفنان ظهر في مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، ما يمثل إساءة لرموز الدولة، بالإضافة إلى الترويج لما وصفه بـ"رموز الماسونية"، وهو ما اعتبره اعتداء على الكرامة الوطنية.

 

وأشارت الدعوى إلى أن مبلغ التعويض يهدف إلى جبر الضرر الأدبي الذي لحق بالشعب المصري، إلى جانب دعم المشروعات القومية التي يتبناها صندوق "تحيا مصر".


واختتمت الدعوى بطلب توقيع أقصى العقوبة على الفنان، وتغريمه بالمبلغ المطلوب، باعتباره وسيلة للردع والحفاظ على احترام الرموز الوطنية.

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محكمة جنح الدقي محاكمة الفنان محمد رمضان محمد رمضان

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