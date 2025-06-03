16 اتهاما، العقوبة المنتظرة ضد محمد سليمان بعد هجومه على مؤيدين لإسرائيل في أمريكا

ولاية كولورادو الأمريكية، أعلن المدعي العام لمقاطعة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية، العقوبة التي تنتظر محمد سليمان حال تمت إدانته، بعد هجومه على مجموعة أشخاص مؤيدين لإسرائيل.



وقال المدعي العام للمقاطعة مايكل دوجرتي، إن سليمان قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 384 عامًا، إذا أدين بـ16 تهمة شروع في القتل من الدرجة الأولى.

وأضاف دوجرتي، أن الأحكام لكل تهمة ستنفذ بالتتابع، مما يعني أنه سيقضي بقية حياته سجينا.

وكانت المدعية العامة في الولايات المتحدة بأم بوندي قالت في بيان، إن سليمان ستتم مقاضاته "بأقصى حد ممكن من القانون"، وأكدت: "لن نتسامح أبدًا مع هذا النوع من الكراهية".

ووجهت اتهامات بارتكاب جريمة كراهية إلى سليمان، الذي هاجم بواسطة زجاجات حارقة (مولوتوف) مجموعة أشخاص تجمعوا في مدينة بولدر، حسبما كشفت وثائق القضية التي تم تقديمها الإثنين.

ووجهت إلى المشتبه به اتهامات على خلفية الهجوم، الذي تسبب في إصابة 12 شخصًا، بعضهم بحروق، في نهاية المظاهرة الأسبوعية التي يقومون بها لدعم الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وذكرت السلطات الأمريكية أن سليمان (45 عامًا) كان يهتف "فلسطين حرة" أثناء تنفيذ الهجوم.

وأفاد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) أن المتهم اعترف للشرطة أنه خطط لتنفيذ الهجوم لمدة عام، وأنه كان يستهدف على وجه التحديد ما وصفهم بـ"جماعة صهيونية".

وجاء في إفادة خطية لمكتب التحقيقات أن المشتبه به قال للشرطة إنه على استعداد لتكرار فعلته مرة أخرى.

وقال شهود في مدينة بولدر إن سليمان استخدم قاذف لهب مصنوع محليًّا وعبوات حارقة.

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