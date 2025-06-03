الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

16 اتهاما، العقوبة المنتظرة ضد محمد سليمان بعد هجومه على مؤيدين لإسرائيل في أمريكا

محمد سليمان، فيتو
محمد سليمان، فيتو

 ولاية كولورادو الأمريكية، أعلن المدعي العام لمقاطعة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية،  العقوبة التي تنتظر محمد سليمان حال تمت إدانته، بعد هجومه على مجموعة أشخاص مؤيدين لإسرائيل.


وقال المدعي العام للمقاطعة مايكل دوجرتي، إن سليمان قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 384 عامًا، إذا أدين بـ16 تهمة شروع في القتل من الدرجة الأولى.

وأضاف دوجرتي، أن الأحكام لكل تهمة ستنفذ بالتتابع، مما يعني أنه سيقضي بقية حياته سجينا.

وكانت المدعية العامة في الولايات المتحدة بأم بوندي قالت في بيان، إن سليمان ستتم مقاضاته "بأقصى حد ممكن من القانون"، وأكدت: "لن نتسامح أبدًا مع هذا النوع من الكراهية".

ووجهت اتهامات بارتكاب جريمة كراهية إلى سليمان، الذي هاجم بواسطة زجاجات حارقة (مولوتوف) مجموعة أشخاص تجمعوا في مدينة بولدر، حسبما كشفت وثائق القضية التي تم تقديمها الإثنين.

ووجهت إلى المشتبه به اتهامات على خلفية الهجوم، الذي تسبب في إصابة 12 شخصًا، بعضهم بحروق، في نهاية المظاهرة الأسبوعية التي يقومون بها لدعم الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وذكرت السلطات الأمريكية أن سليمان (45 عامًا) كان يهتف "فلسطين حرة" أثناء تنفيذ الهجوم.

وأفاد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) أن المتهم اعترف للشرطة أنه خطط لتنفيذ الهجوم لمدة عام، وأنه كان يستهدف على وجه التحديد ما وصفهم بـ"جماعة صهيونية".

وجاء في إفادة خطية لمكتب التحقيقات أن المشتبه به قال للشرطة إنه على استعداد لتكرار فعلته مرة أخرى.

وقال شهود في مدينة بولدر إن سليمان استخدم قاذف لهب مصنوع محليًّا وعبوات حارقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ولاية كولورادو الأمريكية المدعي العام لمقاطعة بولدر محمد سليمان غزة

مواد متعلقة

من هو محمد صبري سليمان المشتبه به في هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

أول تعليق من وزير خارجية أمريكا على هجوم ولاية كولورادو

الكشف عن هوية منفذ هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

استهداف مظاهرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي في ولاية كولورادو الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

رد فعل ممثلي الأندية بعد دخول ممدوح عيد بكأس إفريقيا؟ أحمد دياب يجيب

ماذا لو قررت المحكمة الرياضية منح الدوري لبيراميدز؟ أحمد دياب يرد

رسميا، إعلان حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

الداخلية توضح حقيقة الفيديو المتداول لسير سيارات في مسار الأتوبيس الترددي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

في لهجة مغايرة، بيان عاجل من ورثة شريف الدجوي بشأن الصلح ولم شمل العائلة

غرق كلي، وزيرة البيئة تكشف عن سيناريو متشائم للإسكندرية والدلتا

محامي نوال الدجوي: التسوية قائمة لكن هناك من يسعى لإفشالها وهذا طلب موكلتي

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

لويس إنريكي سادس مدرب يتوج بدوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الهلالي: الأضحية ملك للمضحي وأهل بيته ولولي الأمر منعها لحماية الثروة الحيوانية

نائب رئيس جامعة الأزهر: الاستجابة لضوابط الحج أمر شرعي لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية