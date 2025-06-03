أسطورة منتخب إيطاليا: الأهلي قادر على تمثيل الكرة الإفريقية وصنع الفارق في مونديال الأندية

أكد دونادوني أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا، أن النادي الأهلي قادر على تمثيل الكرة الإفريقية في بطولة كأس العالم للأندية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو.

تصريحات دونادوني عن تمثيل الأهلي في كأس العالم للأندية

وقال دونادوني في تصريحاته لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: الكرة المصرية ليس بالمستوى العالي لكن هناك العديد من اللاعبين بمستوى جيد.

وأضاف: "أعتقد أن لاعبي الأهلي لديهم القدرة على صنع الفارق في مشهد استثنائي في كأس العالم ولديهم الفرصة للظهور بشكل جيد أمام العالم بأجمعه".

وتابع: "الأهلي لديه تقاليد عالية ومعروف عنه الانتصارات والفوز، أعتقد أنه سيظهر بشكل جيد في كأس العالم للأندية، وسيقدم بطولة مميزة رغم صعوبة المنافسة".

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