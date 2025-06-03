من ماكرون إلى وزير خارجية إيران، سر تهافت الزعماء والمسؤولين على مطعم ومقهى نجيب محفوظ بالحسين (صور)

مقهى ومطعم نجيب محفوظ بالحسين ليس مجرد مقهى بل رحلة في الزمن تتحدث عن جمال وتراث القاهرة القديمة، ولذلك يحرص عدد كبير من زعماء الدول ووزراء خارجيتها لزيارة هذا المكان.

السيسي وماكرون

ولقد كان مطعم نجيب محفوظ حديث العالم عندما استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على العشاء في داخل المطعم، حيث ظهر الرئيسان على مائدة ثنائية، ودار بينهما حديث ودي، بينما يجري تجهيز أطباق الطعام، في مشهد تناقلته وسائل الإعلام الأجنبية.

وكشف أشرف عطية مدير مطعم نجيب محفوظ، عن قائمة عشاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بخان الخليلي.

وقال: "قائمة عشاء السيسي وماكرون كانت جميعها أكلًا مصريًّا بنسبة 100%، حيث تناولا عصير برتقال ثم شوربة عدس، ثم تشكيلة مقبلات مصرية تحتوي على بابا غنوج وطحينة، ثم تناولا مشويات كباب وكفتة وشيش طاووق، ثم تناولا حلويات شرقية مصرية عبارة عن بقلاوة وكنافة وبسبوسة، ثم شرب الشاي بالنعناع".



وسبق لهذا المطعم أن زاره الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وكاتالين نوفاك رئيسة دولة المجر وعدد من الشخصيات السياسية الأجنبية.

ومن ماكرون وبوش الأب ورئيسة دولة المجر، عاد مطعم نجيب محفوظ للأضواء مجددًا، حيث حرص وزير خارجية إيران عباس عراقجي، أثناء زيارته للقاهرة، على تناول العشاء بمطعم نجيب محفوظ بمنطقة خان الخليلي بعدما أدى صلاة المغرب في مسجد الحسين.

وتناول الوزير عراقجي، العشاء في حضور وزراء الخارجية السابقين عمرو موسى، ونبيل فهمي، ومحمد العرابي، وخلال تناول العشاء دار الحديث حول العلاقات بين مصر وإيران وكذلك الأوضاع في المنطقة.

وسر زيارة الرؤساء والمسؤولين مطعم نجيب محفوظ بالحسين، تأتي لما يمثله هذا المكان من عراقة التراث المصري وسحر منطقة خان الخليلي الساحرة فضلًا عما يقدمه المطعم من مشروبات وأكلات ترتبط بالتراث المصري الأصيل.

كما أن مطعم نجيب محفوظ بالحسين، هو مطعم ومقهى، استغرق إعداده وتجهيزه حوالي 5 سنين، في 5 درب (حارة) البادستان بمنطقة خان الخليلي.

تم افتتاح المقهى سنة 1989، وهي نفس السنة اللي حصل فيها نجيب محفوظ على جائزة نوبل للأدب، لذلك قرر صاحب المقهى تسميته على اسم الأديب نجيب محفوظ، احتفالًا وتكريمًا له.

وكان نجيب محفوظ يفضل الذهب لهذا المقهى، لقربه من حي الجمالية مسقط رأسه، ومسرح أغلب رواياته، وكان يخصص له ترابيزة يفضل الجلوس عليها، وبعد وفاته تم وضع صورة شخصية له عليها، وجنبها بعض رواياته.

وكعادات القاهرة القديمة في السهر، يبدأ عمل المطعم والمقهى الساعة 10 صباحًا حتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي وتبدأ فرقة موسيقية شرقية، في عزف وغناء أجمل الأغاني القديمة والطقاطيق، مع المشروبات المصرية كالسحلب والقرفة والشاي وغيرهم كما يقدم المطعم كل أنواع الأكلات المصرية الشهيرة كالكبدة الاسكندراني، الممبار، والكشري.

كما أن المقهى والمطعم ينقلك عبر بساط الريح إلى العصر الفاطمي فباب المطعم تزينه نقوش إسلامية عتيقة، إضافة أن عمال الاستقبال يرتدون الزي الفاطمي وفرش الأرضيات بالنقوش الإسلامية، وإضاءة السقف بالنجف النحاسي، المزين بالآيات القرآنية.

مشاورات سياسية بين وزيري خارجية مصر وايران بالقاهرة

وأمس الإثنين استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عباس عراقجي وزير خارجية إيران، حيث أجرى الوزيران مشاورات سياسية تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى غزة وسوريا ولبنان، فضلًا عن أمن الملاحة فى البحر الأحمر وتطورات المفاوضات الأمريكية - الإيرانية.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن المشاورات تناولت التطورات فى قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وحشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية استنادًا لحل الدولتين.



كما تناولت المشاورات التطورات في لبنان الشقيق، حيث أكد الوزير عبد العاطي على مواصلة مصر تقديم كافة أوجه الدعم للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية، معربًا عن رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتطبيق القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية.



وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على دعم الشعب السوري الشقيق، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وأن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة، مؤكدًا ضرورة تدشين عملية سياسية جامعة تضم كافة مكونات وأطياف المجتمع السوري لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.



وتناولت المشاورات التطورات في البحر الأحمر، حيث أكد وزير الخارجية المصرى على ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وأهمية استعادة الهدوء بالإقليم، مرحبًا بالانعكاسات الإيجابية المأمولة للإتفاق الاخير باليمن مع الولايات المتحدة على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية.



وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى استمع من نظيره الايرانى إلى تقييمه بشأن نتائج جولات المفاوضات الخمس بين الولايات المتحدة وايران حول البرنامج النووى الايرانى، معربًا عن التطلع بأن تُكلل تلك المفاوضات بالنجاح، بما يؤدي إلى التوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة تسهم في نزع فتيل التوتر وتحقيق التهدئة وتجنيب المنطقة التصعيد وعدم الاستقرار.

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