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رياضة

رسميا، إعلان حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

أعلنت لجنة الحكام بشكل رسمي طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، والتي ستقام الخميس المقبل، على إستاد القاهرة الدولي.

طاقم حكام نهائي كأس مصر 

جلسة بين أيمن الرمادي ولاعبي الزمالك

وشدد المدير الفني للزمالك في حديثه مع اللاعبين على ضرورة العمل بكل جدية وقوة خلال التدريبات، حتى يكونوا على أتم الجاهزية للمباراة المرتقبة.

وأكد أيمن الرمادي أن نهائي كأس مصر هو بمنزلة مصالحة الفريق للجماهير، ولا بد من الفوز بالبطولة به لختام الموسم ببطولة مهمة.

واختتم المدير الفني حديثه مؤكدًا ثقته التامة في جميع اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب.

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