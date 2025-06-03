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أخبار مصر

بقوة 5.8 ريختر، القومي للزلازل يكشف تفاصيل زلزال مصر

زلزال مصر، فيتو
زلزال مصر، فيتو

زلزال مصر، أصدر  المعهد القومي للبحوث الفلكية، بيانًا عن حدوث هزة أرضية شعر بها سكان مصر، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 2:17 صباحًا هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر على بعد 500 كيلومتر شمال العريش وبعمق 60 كم وفي خط عرض 36.57 شمال وخط طول 28.38 شرقًا.

 

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وورد للمعهد شعور المواطنين بالهزة دون وقوع أي إصابات وخسائر.

ووجه  المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتي:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائي تجنبا لأي أعطال.

2_ فصل الكهرباء والغاز.

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع.

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم.

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبًا لأي موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة.

6_ للموجودين في المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ.

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