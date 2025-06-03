ميل وتخوفات من انهياره، شاهد ماذا حدث لعقار قصر ثقافة الطفل بالأقصر بعد التنقيب عن الآثار

حصلت «بوابة فيتو» على أول فيديو للعقار السكني التابع لوزارة الإسكان والمشيد قبل 50 عامًا مضت، والذي حدثت به واقعة التنقيب عن الآثار أسفل شقتي الطابق الأرضي اللتين تؤجرهما قصر ثقافة الأقصر من مجلس مدينة الأقصر قبل 35 عامًا مضت.

وانتابت أهالي منطقة أبو الجود بالأقصر حالة من الذعر والقلق بسبب حدوث ميل للعقار المأهول بالسكان والذي قد يسقط في أي لحظة بسبب حفرة قصر ثقافة الطفل والتي تبلغ عمقها 5 أمتار وطولها 9 أمتار على شكل حرف «L»، عندما قادت الصدفة لهبوط أرضي لكشف المستور، مطالبين محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بتشكيل لجنتي الهندسية والمنشآت الآيلة للسقوط لعمل الفحص الفني اللازم لحماية أرواح المواطنين.

النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة قصر الثقافة بالأقصر

وقالت النيابة الإدارية في بيان لها إنه تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، من مخالفات جسيمة كشفت عنها زيارة الدكتور وزير الثقافة إلى قصر ثقافة الأقصر، وقصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر؛ أجرت النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثاني، معاينةً لقصر ثقافة الطفل، وقصر ثقافة الأقصر ظهر أمس الإثنين الموافق 2 يونيو الجاري.

وتابع البيان أنه انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار عصام عبد اللطيف مدير النيابة، وعضوية كل من مصطفى عليان رئيس النيابة، ومؤمن الشرقاوي وكيل النيابة، وبصحبتهم عددًا من المختصين بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وقد أسفرت معاينة "قصر ثقافة الطفل" عن عدم وجود أي أعمال تطوير بالمقر، وتراكم مخلفات حفر بكميات كبيرة داخل المكان، ووجود حفرة كبيرة يتجاوز عمقها أربعة أمتار داخل إحدى غرف الدور الأرضي - يشتبه في كونها لأغراض التنقيب عن آثار - ممتدة للخارج تسببت في حدوث هبوط أرضي وحفرة قطرها ما يقارب المتر ونصف المتر بالشارع العام.

وعقب ذلك انتقل فريق التحقيقات لمعاينة قصر ثقافة الأقصر، حيث أسفرت المعاينة عن وجود إهمالٍ جسيمٍ تمثل في وجود كميات كبيرة من المياه الجوفية متراكمة داخل غرفة الكهرباء والمحولات بما يشكل خطورة داهمة على المبنى والعاملين به.

وقد أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية من عدد من المختصين بمحافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد الثقافي لسرعة فحص الواقعة وإعداد تقرير فني شامل بكافة ما يسفر عنه الفحص، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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