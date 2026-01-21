بروتين ونشويات وفيتامينات وألياف، معهد التغذية يطرح وجبة صحية متكاملة بـ150 جنيها

18 حجم الخط

قدم معهد التغذية نموذج لوجبة صحية متكاملة ومنخفضة التكلفة بقيمة 150 جنيهًا، تناسب الأسر المصرية، وتتكون من كشري العدس الأصفر مع البيض والسلطة الخضراء.



وتشمل مكونات الوجبة:

عدس أصفر بقيمة 45 جنيهًا

مكونات السلطة الخضراء بقيمة 40 جنيهًا

4 بيضات بقيمة 25 جنيهًا

ملح وتوابل وزيت بتكلفة 20 جنيهًا



ويتم تحضير الوجبة عبر سلق البيض، وطهي الأرز مع العدس حتى النضج، وتقليل كمية الزيت قدر الإمكان للحفاظ على القيمة الصحية.



وأشار المعهد القومي للتغذية في فيديو توعوي إلى أن نصيب الفرد من هذه الوجبة هو طبق متوسط الحجم، يوفر احتياجات غذائية مهمة، حيث تجمع الوجبة بين البروتين النباتي من العدس، والبروتين الحيواني من البيض، والنشويات كمصدر للطاقة، إلى جانب الفيتامينات والمعادن والألياف الموجودة في الخضراوات.



وأكد أن هذا النموذج يعكس إمكانية إعداد وجبات متوازنة وصحية دون تحميل الأسرة أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية.



وأوضح معهد التغذية أن وجبة كشري العدس الأصفر بالبيض والسلطة الخضراء لا تتميز فقط بانخفاض تكلفتها، بل أيضا بارتفاع قيمتها الغذائية، حيث تعتمد على مكونات بسيطة لكنها غنية بالعناصر الأساسية.



وتشمل المكونات الأساسية للوجبة:



نصف كيلو أرز أبيض (جاف)

يوفر نحو 1770 سعرًا حراريًّا، ويحتوي على قرابة 400 جرام من الكربوهيدرات، و36.5 جرام من البروتين، و2.5 جرام من الدهون، ما يجعله مصدرًا رئيسيًّا للطاقة.



نصف كيلو عدس أصفر

يحتوي على حوالي 1700 سعر حراري، و302.5 جرام من الكربوهيدرات، و114.5 جرام من البروتين النباتي، و3.5 جرام من الدهون، وهو ما يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة ويدعم بناء العضلات.



طبق كبير من السلطة الخضراء

يمد الجسم بنحو 75 سعرًا حراريًّا فقط، مع فيتامينات ومعادن وألياف تساعد على تحسين الهضم وتعزيز المناعة.



ثمرة بصل متوسطة

تحتوي على نحو 25 سعرًا حراريًّا، وتمد الجسم بمضادات أكسدة طبيعية.



ملعقتان صغيرتان من الزيت

تستخدم للطهي مع تأكيد تقليل الكمية للحفاظ على توازن السعرات.



وأشار معهد التغذية إلى أن هذه الوجبة، التي تشبه ما يعرف بـ"الكشري الأصفر" أو "الأرز بالعدس"، غنية بالبروتين النباتي والطاقة، وتناسب الفئات التي تحتاج إلى وجبات مشبعة وموفرة في الوقت نفسه.

