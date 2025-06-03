معذورة لكن هذا ما تتعرض له، سر رفض تامر حسني دخول ابنته تاليا مجال الفن (فيديو)

أعرب الفنان تامر حسني عن تخوفه من دخول ابنته تالية مجال الفن حال قررت ذلك، مؤكدًا في نفس الوقت معارضته للفكرة.

وقال تامر حسني في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: "تاليا بتقول لي دايمًا بس أنا بفهِّمها إنه مش عشان أنا بابا، أنا ممكن أعمل ده لو عندك موهبة حقيقية ونفسك بجد، ممكن أساعدك تدوري على أحلامك".

وأضاف: "لو هنتكلم على قلبي أنا مش نفسي تدخل الفن، المجال صعب أوي بطريقة مش عادية، منتقدينه جارحين أوي، عايزة حد اتمرن يتلقى الصدمات والتعليقات الصادمة".

وتابع تامر حسني: "قلب البنات بيبقى رقيق، ممكن تسمع كلمة تجرحها وتؤثر في نفسيتها تأثير كبير حرام وهي طفلة. أتمنى من جوة قلبي يبقوا في الرياضة ويحققوا بطولات زي ما بيعملوا، لكن معذورين شايفين باباهم تامر ومامتهم بسمة، غصب عنهم هيحبوا".

تامر حسني يرد على إمكانية عمل ديو مع عمرو دياب

وفي نفس البرنامج أكد الفنان تامر حسني، أنه يتمنى عمل ديو عمرو دياب، مشيرًا إلى أنه نجم كبير وأن الجمهور طلب منه ذلك خاصة بعد غنائهما معًا في حفل زفاف أحمد عصام.

تامر حسني وعمرو دياب

وأضاف تامر حسني، أن الديو الذي جمعه بالفنان محمد منير من المقرر طرحه قريبًا وهم من ألحان الراحل محمد رحيم.

تامر حسني يتعرض لوعكة صحية

وتعرض تامر حسني كشف خلال الساعات الماضية عن تعرضه لوعكة صحية قبل سفره إلى دبي، حيث أحيا حفلا غنائيا، وانضم له نجوم فيلم "ريستارت" على المسرح.

وكتب تامر حسني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "مكنتش ومش عادتي أشغلكم بتفاصيل شخصية عني أو عن عيلتي، بس بما إن كتير منكم عرفوا فأنا دخلت المستشفى قبل سفري لتعب شديد جدا، والأهم إن ابني أدم بعدي بأسبوع دخل المستشفى في تعب كبير. وشكرا لكل حد دعاله واهتم وبيسال عنه، وربنا ما يكتب أي ألم ولا وجع لأي حد منكم أو من أولادكم".

ويأتي ذلك بعد أن كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن تعرض ابنها آدم لوعكة صحية استدعت نقله لأحد المستشفيات.

ونشرت بسمة بوسيل عبر ستوري حسابها في إنستجرام صورة لها برفقة نجلها من المستشفى، وطلبت من جمهورها الدعاء له.

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