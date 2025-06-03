الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

بهاء حسني يتهم حسين الجسمي رسميا بسرقة لحن أغنيته الشهيرة "تعالى"

الملحن بهاء حسني
الملحن بهاء حسني وحسين الجسمي،فيتو

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص بلاغ تقدم به الملحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي بقسم شرطة الدقي، في محضر رسمي قام بتحريره الفنان، يتهمه فيه بالتعدي علي حقوق الملكية الفكرية وذلك من خلال  استخدام الفنان المشكو في حقه لحن أغنيته الشهيرة "تعالى" دون إذن، في مقدمة أغنية "أحبك" التي صدرت نهاية عام 2017.

 

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وأعلن الملحن والموزع الموسيقي بهاء حسني عن اتخاذه كل الإجراءات القانونية التي تضمن له حقوقه الأدبية والمادية، بعد ما وصفه بـ"تعد واضح وصريح" من الفنان الإماراتي حسين الجسمي، باستخدام لحن أغنيته الشهيرة "تعالى" دون إذن، في مقدمة أغنية "أحبك" التي صدرت نهاية عام 2017.

أغنية "تعالى"، التي طُرحت عام 1992 ضمن ألبوم حمل الاسم ذاته، بصوت هشام عباس والمطربة عالية صالح، تُعد من العلامات البارزة في تاريخ الأغنية الشبابية المصرية.

وقد شكلت في حينها نقلة نوعية في دمج الإيقاع الغربي مع الروح الشرقية، وكانت من أبرز الأعمال التي رسخت حضور بهاء حسني كملحن مجدد وذو رؤية موسيقية متفردة.

وبحسب حسني، فقد استخدم الجسمي مقدمة الأغنية الأصلية "تعالى" دون إذن مسبق، ما يُعد تعديًا صريحًا على حقوق الملكية الفكرية. وفي ضوء ذلك، تقدم بشكوى رسمية إلى جمعيتي المؤلفين والملحنين في فرنسا (ساسيم) ومصر (ساسيرو)، مطالبًا بتشكيل لجنة فنية مختصة من كبار الموسيقيين لفحص الشكوى.

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البحث الجنائي بهاء حسني حقوق الملكية الفكرية

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