زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى وبعض المحافظات

شعر سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات بزلزال قوي في تمام الساعة 2:20 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025.

وأمس رصدت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، هزة أرضية بقوة 2.31 على مقياس ريختر، وعمق 3.17 كم، بمنطقة كوم البيرة بالجيزة.

نصائح الهلال الأحمر

ويوجه الهلال الأحمر المصري تعليمات عاجلة للمواطنين، وهي: تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٢٢ للإبلاغ عن أي حالات طارئة فقط، متابعة التحديثات الرسمية وعبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري.

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