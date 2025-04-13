أخبار مصر: السيسي يزور اليوم قطر والكويت، انخفاض أسعار البيض، لميس الحديدي تفتح النار على كولر، قراصنة يخترقون أكبر شركة اتصالات إيرانية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وجهت وزارة الصحة نصائح للمسافرين لأداء مناسك الحج في موسم الحج 2025، لحماية أنفسهم وصحتهم أثناء أداء مناسك الحج.

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد وفق آخر تحديث لها في السوق المحلية والصاغة.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية– عين شمس الغربية)، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد 13 /4/ 2025 وحتى الساعة الرابعة صباح يوم الإثنين 14 /4 /2025 ولمدة 6 ساعات.

أعلنت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية حظر استيراد اللحوم ومنتجات الألبان من دول الاتحاد الأوروبي كإجراء وقائي ضد مرض الحمى القلاعية.

نُقل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أمس السبت، بطائرة طبية من شمال شرق البرازيل إلى العاصمة برازيليا بعد دخوله المستشفى بسبب آلام في البطن في اليوم السابق.

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، بينها مناقشة تعديل قانون المحاكم الابتدائية، وإعلان خلو مقعد الراحلة رقية الهلالي، فضلا عن بدء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/ 2024.

أفادت وسائل إعلام بأن مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مستشفى المعمداني في مدينة غزة بصاروخين، بعد مطالبته من الأهالي بإخلاء المستشفى، وفقا لفضائية “العربية”.

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية لشغل وظيفتي أخصائي تمريض (فني تمريض) عن طريق ( التعاقد ) بعقد عمل محدد المدة بالشروط الآتية:

قانون البنك المركزي، حدد قانون البنك المركزي ضوابط استخدام التكنولوجيا المالية فى البنوك وفقا لهذا القانون.

توعدت جماعة الحوثيين اليمنية، بمقابلة أي تحرك بري معادٍ لها بقيادة الولايات المتحدة في اليمن بـ "جحيم"، معتبرة الغارات الجوية التي تنفذها واشنطن ضدها للأسبوع الخامس تواليًا لن توقف هجمات الجماعة التي تقول إنها مساندة لقطاع غزة عبر استهداف إسرائيل ومنع السفن المرتبطة بها من الملاحة في البحر الأحمر.

كشف أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن سعر كرتونة البيض عدد 30 بيضة انخفض نحو 40 جنيهًا خلال الفترة التي تلت عيد الفطر المبارك.

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن استيائها من المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، بعد التعادل الإيجابي أمام بيراميدز 1/1 ضمن مباريات بطولة الدوري العام.

شن ابن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن أعلن الأخير أن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية "من دون حماس".

قالت الفنانة فيفي عبده: "أنا زعلانة إنهم موتوني في العتاولة 2، ومش عارفة ليه موتوني، أنا لقيت ابني بيموت في الحلقة وأنا رحت ميتة فوقه وخلصت الحدوتة".

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر ساحل ميانمار الجنوبي

كشفت الفنانة نسرين أمين، كواليسها مع الفنان أحمد السقا بمسلسل العتاولة 2، مشيرة: "السقا قال لي هشيلك وسط الحريقة ولو خفتي النار تمسك في شعرك هنرشه مياه وخلاص وأنا هطفيكي".

كشف إسلام عبد المجيد، شقيق ووكيل أعمال حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة للاعب، وموقفه من الاحتراف الخارجي.

نُقل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أمس السبت، بطائرة طبية من شمال شرق البرازيل إلى العاصمة برازيليا بعد دخوله المستشفى بسبب آلام في البطن في اليوم السابق.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بأحد الشعانين والذي معه يبدأ أسبوع الآلام الذي يمثل أقداس أيام الصوم الكبير لدى الأقباط وينتهي بعيد القيامة المجيد.

هاجم طه إسماعيل، نجم الأهلي ورئيس لجنة التخطيط الأسبق بالنادي، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، بعد التعادل مع بيراميدز 1/1، أمس السبت، في الدوري المصري الممتاز.

تأثير رفع سعر البنزين والسولار على أسعار الخضراوات والفاكهة، أثار قرار رفع سعر البنزين والسولار مخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، متأثرة بالقرار، وذلك بحسب ما نشره بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فما هو تأثير رفع أسعار السولار والبنزين على سعر الفاكهة والخضار؟

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بخروج المستشفى المعمداني بمدينة غزة عن الخدمة بعد قصف الاحتلال له، حيث استهدف قسم الطوارئ بالمستشفى.

رد الفنان طارق لطفي، على سؤال عمرو أديب، ما هو أكثر "إيفيه" أعجبك في مسلسل العتاولة 2 مع الفنان باسم سمرة.

كشف نادي الترجي التونسي، حقيقة المفاوضات مع نادي الزمالك لعقد صفقة تتعلق بنجم فريق باب سويقة، اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي "تمضي على نحو جيد".

بات نادي النصر السعودي قريبا من حسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، وتحديدا مركز رأس الحربة.

أعلنت مجموعة القراصنة الإلكترونية المعروفة باسم ShadowBits، في وقت متأخر من مساء السبت، عن تمكنها من اختراق خوادم شركة الاتصالات الإيرانية "همراه أول"، والوصول إلى معلومات شخصية حساسة تعود لأكثر من 30 مليون مشترك.

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