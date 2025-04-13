أخبار مصر: السيسي يزور اليوم قطر والكويت، انخفاض أسعار البيض، لميس الحديدي تفتح النار على كولر، قراصنة يخترقون أكبر شركة اتصالات إيرانية
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
السيسي يبدأ اليوم جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.
مائل للبرودة ليلا، حالة الطقس اليوم الأحد 13 - 4 - 2025
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
الصحة توجه نصائح للمسافرين لأداء المناسك في موسم الحج 2025
وجهت وزارة الصحة نصائح للمسافرين لأداء مناسك الحج في موسم الحج 2025، لحماية أنفسهم وصحتهم أثناء أداء مناسك الحج.
عيار 21 يسجل 4680 جنيهًا، أسعار الذهب اليوم الأحد 13 - 4 - 2025
ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد وفق آخر تحديث لها في السوق المحلية والصاغة.
لمدة 6 ساعات، قطع المياه عن عين شمس الشرقية والغربية اليوم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية– عين شمس الغربية)، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد 13 /4/ 2025 وحتى الساعة الرابعة صباح يوم الإثنين 14 /4 /2025 ولمدة 6 ساعات.
بريطانيا تحظر استيراد اللحوم ومنتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية حظر استيراد اللحوم ومنتجات الألبان من دول الاتحاد الأوروبي كإجراء وقائي ضد مرض الحمى القلاعية.
لحظة نقل الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو إلى المستشفى (فيديو)
نُقل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أمس السبت، بطائرة طبية من شمال شرق البرازيل إلى العاصمة برازيليا بعد دخوله المستشفى بسبب آلام في البطن في اليوم السابق.
إعلان خلو مقعد رقية الهلالي ومناقشة حساب ختامي موازنة 2023/ 2024 بجدول أعمال النواب اليوم
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، بينها مناقشة تعديل قانون المحاكم الابتدائية، وإعلان خلو مقعد الراحلة رقية الهلالي، فضلا عن بدء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/ 2024.
تدمير مستشفى المعمداني بغزة إثر غارة إسرائيلية
أفادت وسائل إعلام بأن مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مستشفى المعمداني في مدينة غزة بصاروخين، بعد مطالبته من الأهالي بإخلاء المستشفى، وفقا لفضائية “العربية”.
شروط الالتحاق بوظائف مستشفى مصر للطيران والمستندات المطلوبة
أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية لشغل وظيفتي أخصائي تمريض (فني تمريض) عن طريق ( التعاقد ) بعقد عمل محدد المدة بالشروط الآتية:
ضوابط استخدام التكنولوجيا المالية في البنوك وفقا لقانون البنك المركزي
قانون البنك المركزي، حدد قانون البنك المركزي ضوابط استخدام التكنولوجيا المالية فى البنوك وفقا لهذا القانون.
جماعة الحوثي تتوعد بمواجهة أي تحرك عسكري بري ضدها
توعدت جماعة الحوثيين اليمنية، بمقابلة أي تحرك بري معادٍ لها بقيادة الولايات المتحدة في اليمن بـ "جحيم"، معتبرة الغارات الجوية التي تنفذها واشنطن ضدها للأسبوع الخامس تواليًا لن توقف هجمات الجماعة التي تقول إنها مساندة لقطاع غزة عبر استهداف إسرائيل ومنع السفن المرتبطة بها من الملاحة في البحر الأحمر.
أحمد نبيل: انخفاض ملحوظ في أسعار البيض رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج
كشف أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن سعر كرتونة البيض عدد 30 بيضة انخفض نحو 40 جنيهًا خلال الفترة التي تلت عيد الفطر المبارك.
لميس الحديدي تفتح النار على كولر بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز (فيديو)
أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن استيائها من المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، بعد التعادل الإيجابي أمام بيراميدز 1/1 ضمن مباريات بطولة الدوري العام.
بعد تأييد ماكرون إقامة دولة الفلسطينية، ابن نتنياهو يهاجم الرئيس الفرنسي
شن ابن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن أعلن الأخير أن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية "من دون حماس".
عمرو أديب: هايبقى فيه العتاولة 3؟ رد صادم من فيفي عبده وباسم سمرة (فيديو)
قالت الفنانة فيفي عبده: "أنا زعلانة إنهم موتوني في العتاولة 2، ومش عارفة ليه موتوني، أنا لقيت ابني بيموت في الحلقة وأنا رحت ميتة فوقه وخلصت الحدوتة".
الثاني خلال شهر، زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ميانمار
ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر ساحل ميانمار الجنوبي
نسرين أمين تكشف كواليس تعرض أحمد السقا لإصابة خطيرة في العتاولة (فيديو)
كشفت الفنانة نسرين أمين، كواليسها مع الفنان أحمد السقا بمسلسل العتاولة 2، مشيرة: "السقا قال لي هشيلك وسط الحريقة ولو خفتي النار تمسك في شعرك هنرشه مياه وخلاص وأنا هطفيكي".
عروض أوروبية وخليجية، شقيق حسام عبد المجيد يكشف مستقبله مع الزمالك
كشف إسلام عبد المجيد، شقيق ووكيل أعمال حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة للاعب، وموقفه من الاحتراف الخارجي.
لحظة نقل الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو إلى المستشفى (فيديو)
نُقل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أمس السبت، بطائرة طبية من شمال شرق البرازيل إلى العاصمة برازيليا بعد دخوله المستشفى بسبب آلام في البطن في اليوم السابق.
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل اليوم بأحد الشعانين
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بأحد الشعانين والذي معه يبدأ أسبوع الآلام الذي يمثل أقداس أيام الصوم الكبير لدى الأقباط وينتهي بعيد القيامة المجيد.
طه إسماعيل: يجب رحيل كولر عن الأهلي قبل مواجهة صن داونز
هاجم طه إسماعيل، نجم الأهلي ورئيس لجنة التخطيط الأسبق بالنادي، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، بعد التعادل مع بيراميدز 1/1، أمس السبت، في الدوري المصري الممتاز.
هل ترتفع أسعار الخضار والفاكهة بعد زيادة سعر الوقود؟ الشعبة توضح
تأثير رفع سعر البنزين والسولار على أسعار الخضراوات والفاكهة، أثار قرار رفع سعر البنزين والسولار مخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، متأثرة بالقرار، وذلك بحسب ما نشره بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فما هو تأثير رفع أسعار السولار والبنزين على سعر الفاكهة والخضار؟
بعد القصف الإسرائيلي، خروج مستشفى المعمداني بالكامل في غزة عن الخدمة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بخروج المستشفى المعمداني بمدينة غزة عن الخدمة بعد قصف الاحتلال له، حيث استهدف قسم الطوارئ بالمستشفى.
طارق لطفي: باسم سمرة رومانسي جدًا وتعليق مفاجئ من الأخير (فيديو)
رد الفنان طارق لطفي، على سؤال عمرو أديب، ما هو أكثر "إيفيه" أعجبك في مسلسل العتاولة 2 مع الفنان باسم سمرة.
الترجي التونسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع يوسف بلايلي
كشف نادي الترجي التونسي، حقيقة المفاوضات مع نادي الزمالك لعقد صفقة تتعلق بنجم فريق باب سويقة، اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي.
ترامب: المباحثات مع إيران تمضي على نحو جيد
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي "تمضي على نحو جيد".
مفاجأة، النصر السعودي يتفوق على الهلال وأهلي جدة ويقترب من حسم صفقة أوسيمين
بات نادي النصر السعودي قريبا من حسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، وتحديدا مركز رأس الحربة.
يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية
أعلنت مجموعة القراصنة الإلكترونية المعروفة باسم ShadowBits، في وقت متأخر من مساء السبت، عن تمكنها من اختراق خوادم شركة الاتصالات الإيرانية "همراه أول"، والوصول إلى معلومات شخصية حساسة تعود لأكثر من 30 مليون مشترك.
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