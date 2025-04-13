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رياضة

لميس الحديدي تفتح النار على كولر بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز (فيديو)

لميس الحديدي، فيتو
لميس الحديدي، فيتو

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن استيائها من المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، بعد التعادل الإيجابي أمام بيراميدز 1/1 ضمن مباريات بطولة الدوري العام.

 

مشكلة النادي الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

وقالت لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "بيراميدز كان بيلعب ناقص لاعب والأهلي بيلعب طول المباراة ناقص مدرب، بجد فيه حاجة غلط مفيش جملة ولا حركة للتهديف بيعملها كولر".

 

ضياع بطولة الدوري بسبب كولر 

وتابعت: "كانت هناك فرصة لعودة الأهلى على منافسة صدارة بطولة الدوري فإذا به يقرب بيراميدز من البطولة، أنا غير راضية على الإطلاق عن أداء الأحمر رغم التعادل".

 

وأضافت: "فيه تفكك في فرقة النادي الأهلي والأحمر بقاله فترة وضعه صعب ومبيعرفش يكسب، وكولر علامة استفهام ولا نفهم متى سيرحل، على مجلس إدارة الأحمر الإجابة عن سؤال، هو ده مدرب نروح به كأس العالم للأندية؟ هل ده مدرب ياخدنا للعب أمام فرق كبيرة في كأس العالم للأندية، احنا معانا فرقة كبيرة أنفق عليها المجلس ملايين الملايين من الدولارات، خطوط الفرقة مفككة فريق بلا مايسترو وعازفين بلا نوتة، مينفعش يكون عندنا فرقة موسيقية بتعزف لا عندها مايسترو ولا قدامها نوتة".

واختتمت: "هنلعب بمجموعة من العازفين يعزفوا لوحدهم بنشاطهم وموهبتهم وشطارتهم هيقدموا موسيقى فيها نشاز".

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