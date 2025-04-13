الأحد 13 أبريل 2025
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سياسة

ضوابط استخدام التكنولوجيا المالية في البنوك وفقا لقانون البنك المركزي

البنك المركزى، فيتو
البنك المركزى، فيتو

قانون البنك المركزي، حدد قانون البنك المركزي ضوابط استخدام التكنولوجيا المالية فى البنوك وفقا لهذا القانون.

ووفقا للمادة (٢٠١) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي:

 

(أ) إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.

 

(ب) الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.

 

وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

 

إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة

 

ووفقا للمادة (١٦٩) ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك.

 

ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة.

 

ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.

 

قانون البنك المركزي الجديد

 

وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

 

قانون البنك المركزي، ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي:

 

(أ) حصة كل بنك في إجمالي ودائع الجهاز المصرفي.

 

(ب) حجم مخاطر كل بنك.

 

(جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك.

 

(د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك.

 

(هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة.

 

(و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي.

 

(ز) نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي.

 

ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقًا للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون، بقيمة الخسائر.

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