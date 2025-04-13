لحظة نقل الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو إلى المستشفى (فيديو)

نُقل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أمس السبت، بطائرة طبية من شمال شرق البرازيل إلى العاصمة برازيليا بعد دخوله المستشفى بسبب آلام في البطن في اليوم السابق.

وفي التفاصيل، دخل بولسونارو المستشفى صباح الجمعة أثناء رحلة في شمال شرق البرازيل، وكان الألم ناتجا عن انسداد معوي وكان مرتبطا بآثار مديدة لطعن في البطن تعرض له في سبتمبر 2018، حسبما قال أطباؤه.

- Saída Hospital Rio Grande.

- Natal/RN, 12 Abr 17h30.

- Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/KsOKIT64CE April 12, 2025

ولطالما كان بولسونارو يدخل ويخرج من المستشفيات منذ هجوم عليه وقع قبل الانتخابات الرئاسية البرازيلية لعام 2018. وخضع الزعيم المحافظ لعدة عمليات جراحية خلال فترة رئاسته من 2019 إلى 2022.

- Hospital Rio Grande

- Natal/RN

- 12 Abr 12h10 Sábado

- Jair Bolsonaro pic.twitter.com/0K1FK5RMfY — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 12, 2025

وعبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي، قال بولسونارو يوم السبت: "بعد العديد من الحوادث المماثلة على مدى السنوات القليلة الماضية، اعتدت على الألم وعدم الراحة. لكن هذه المرة، فوجئ الأطباء أيضا"، مضيفا أن طبيبا مخضرما أخبره أنها "أخطر حالة منذ الهجوم"

وأوضح بولسونارو أن من المرجح أن يخضع لعملية جراحية أخرى، على الرغم من أن أطباء في مستشفى ريو جراندي في ولاية ريو جراندي دو نورتي بشمال شرق البلاد قالوا للصحفيين في وقت سابق السبت إنه مستقر ولا يحتاج إلى جراحة طارئة، وقالوا إن الإجراءات الأخرى ستعتمد على تعافيه.

وأشار الأطباء أيضا إلى أن نقله إلى برازيليا تم بناء على طلب عائلته، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

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