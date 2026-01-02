شكرًا التكريم

18 حجم الخط

ربما كانت مصادفة أن تكرمني نقابتي قبل أيام في دورة محمود عوض، لكنها مصادفة طيبة وسعيدة وتدعو للفخر بالنسبة لي بشكل شخصي.. فالرجل هو الذي ابتكر مسابقة صحفية في منتصف ثمانينات القرن الماضي، والتي فزت في دورتها الأولى بالجائزة الاولى للمقال التحليلي، وفي دورتها الثانية ساهمت فى تمويل جوائزها استجابة لطلب الأستاذ الكبير محمود عوض..

والأهم أن الرجل أصر على استقلال المسابقة ونزاهتها، ورفض تدخلات داخلية وخارجية أيضا لتغيير نتائجها! وقد حكى ذلك الأستاذ محمود عوض بنفسه في مجموعة مقالات نشرها في جريدة اليوم السابع خلال شهر مايو عام 2009، وكنت أنا شخصيا محور أحد هذه المقالات..

قال فيه إنه بعد الإعلان عن جوائز المسابقة اتصلت به زميلة صحفية نشطة في القطاع الدبلوماسي تعد الأولى في صحيفتها وقتها، وقالت له إن السفارة الامريكية ترى أن هناك جوائز عبرت عن نهج معاد لأمريكا، وأخبرته أن المستشار الإعلامي للسفارة الأمريكية بالقاهرة قال لها ذلك، واقترحت لقاء على الغذاء لثلاثتهم ليسمع منه مباشرة ويرد عليه..

وفي اللقاء سأله محمود عوض عما يزعجه في الجوائز، قال الجائزة الأولى للمقال التحليلي ذهبت إلى عبد القادر شهيب، وهو له دوافع أيدلوجية! فقال له محمود عوض دعنا من حكاية الدوافع الأيدلوجية هذه ولنتحدث مهنيا، رد المستشار الإعلامي إن المقال تضمن معلومات غير صحية وغير دقيقة..

فسأله محمود عوض لماذا لم ترد لتصحح ذلك، فقال لأن الجريدة وهى جريدة الشعب الناطقة باسم حزب العمل الاشتراكى لم تكن لتنشر الرد! وهنا قال له محمود عوض كان في إمكانكم إرسال الرد لنا في نقابة الصحفيين وكنا سنلزم الجريدة بالنشر!

واختتم محمود عوض المقال بقوله إن اللقاء انتهى دون أن يقتنع كلاهما بما قاله الآخر، أضاف ساخرا إنه أخفى عني لسنوات وسنوات تلك الواقعة، وإعتراض السفارة الأمريكية على حصولي على الجائزة الأولى للمقال التحليلي في الدورة الأولى للمسابقة، ولكنه كان سيكشف لى هذا السر إذا ما شكوتني أمريكا في مجلس الأمن!



لقد تداعت على ذهني هذه الذكريات التي تدعو للفخر بأن تاريخنا الصحفي حافل بأسماء أساتذة دافعوا عن استقلال المهنة بقوة، ومنهم الأستاذ محمود عوض الذي ابتكر مسابقة الصحافة وحشد أساتذة أجلاء للإشراف عليها وأقنع أساتذة بالمساهمة في تمويلها.



وها أنا أحظى بتكريم نقابتي في مناسبة عزيزة على بشكل خاص، وهي مئوية مجلة المصور التي توليت قيادتها هى ودار الهلال ومئوية روزا ليوسف التى قضيت فيها سنوات من القتال الصحفي، قبل أن أنتقل للمصور.

شكرًا لكم زملائي الأعزاء، وشكرا للابنة والزميلة الشابة إيمان النجار لتسلم درع التكريم نيابة عني لتعذر مشاركتي الاحتفال لظروف صحية.

