الجمعة 02 يناير 2026
رياضة

الكاف يتغنى بأداء محمد الشناوي في أمم أفريقيا

أثنى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، “الكاف” على الأداء الذي قدمه اللاعب محمد الشناوي خلال مرحلة المجموعات، من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

وعلق الكاف على ما قدمه حارس منتخب مصر، عبر موقعه الرسمي، حيث قال إن محمد الشناوي، البالغ من العمر 36 عامًا، أثبت أن العمر ليس عائقًا أمام التميز.  

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي عن التشكيل الأفضل للاعبين عن مباريات دور المجموعات، إن محمد الشناوي حارس منتخب مصر صاحب الـ36 عامًا أثبت أن العمر ليس عائقًا أمام التميز.

وذكر الكاف في بيانه، أن محمد الشناوي لعب دورًا حاسمًا في قيادة فريقه لتجاوز دور المجموعات الصعب بهدوء ومهارة، مشيرًا إلى أن حضوره القوي على خط المرمى، وسيطرته في الكرات الهوائية، وتمركزه المثالي جعلاه دعامة أساسية للمنتخب المصري، حيث منع في كثير من الأحيان المنافسين من التسجيل في لحظات حاسمة وتحت ضغط كبير.

واختتم الاتحاد الإفريقي إشادته بمحمد الشناوي، موضحًا أن خبرته وروحه القيادية ذات قيمة كبيرة، مؤكّدًا للجميع أن حارس المرمى صاحب الخبرة يمكنه أن يصنع الفارق في بطولة مثل كأس الأمم الإفريقية.

