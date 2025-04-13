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اقتصاد

عيار 21 يسجل 4680 جنيهًا، أسعار الذهب اليوم الأحد 13 - 4 - 2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد وفق آخر تحديث لها في السوق المحلية والصاغة.

وجاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وبالتزامن مع استقرار سعر الدولار  اليوم كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5348 جنيهًا “بيع”، 5325 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4680 جنيهًا “بيع”، 4660 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 4011 جنيهًا “بيع”، 3994 جنيها “شراء”.
 سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37440 جنيهًا “بيع”، 37240 جنيهًا “شراء”.

 

اسعار الذهب منذ بداية العام 

 وارتفع الذهب بأكثر من 13% منذ بداية العام، مسجلًا مستويات قياسية متتالية، وجاذبًا تدفقات كبيرة إلى الصناديق المتداولة بالبورصة، مع ازدياد الطلب على الأصول الآمنة وسط مؤشرات على اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق.

وترى شيلز أن مخاوف الركود التضخمي في الاقتصاد الأمريكي، حيث توجد مخاطر صعودية للتضخم ومخاطر هبوطية للنمو، توفر دعمًا صعوديًا لأسعار الذهب في المرحلة المقبلة

 

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اسعار الذهب اليوم الاحد سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21

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