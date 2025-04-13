طه إسماعيل: يجب رحيل كولر عن الأهلي قبل مواجهة صن داونز

هاجم طه إسماعيل، نجم الأهلي ورئيس لجنة التخطيط الأسبق بالنادي، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، بعد التعادل مع بيراميدز 1/1، أمس السبت، في الدوري المصري الممتاز.

طه إسماعيل يطالب برحيل كولر عن الأهلي فورا

قال طه إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية: إنه لا يفهم حصول كولر على إجازة لمدة 15 يوما، خلال فترة التوقف الدولي، معتبرا أن الفريق لا يتدرب بالشكل المطلوب، وأن المدرب السويسري فقد جزءا كبيرا من رصيده لدى جماهير الأهلي.

وأضاف: الأهلي قدم واحدة من أسوأ المباريات في تاريخه، منتقدا تعامل كولر مع النقص العددي في صفوف بيراميدز، بعد طرد لاعبه مهند لاشين، واعتبر أن المدرب السويسري اكتفى بإجراء تغييرات روتينية، دون استغلال الزيادة العددية، أو توظيف أشرف بن شرقي بالشكل الصحيح.

وأكد: كان من الأفضل أن يغير المدرب طريقة اللعب بالتحول إلى ثلاثة مدافعين مع تعزيز الجانب الهجومي.

كما انتقد طه إسماعيل أسلوب كولر بسبب تجاهله محمد مجدي أفشة، مشيرا إلى أن اللاعب يمنح الفريق الأحمر الاستحواذ والسيطرة.

وتابع أسطورة الأهلي: طريقة إدارة كولر ساهمت في رحيل بعض اللاعبين أو تراجع مستواهم، مثل؛ أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف، وأن الوقت الحالي هو الأنسب لرحيل كولر، فهو لا يملك ما يقدمه للأهلي أمام صن داونز، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكمل طه إسماعيل: يجب الإطاحة بالسويسري كولر والتعاقد مع مدرب جديد، يمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة صن داونز، ويبدأ الإعداد الجاد لبطولة كأس العالم للأندية، ولا يجب النظر لتاريخ كولر، فأي مدرب يمكنه حصد البطولات رفقة الأهلي، وسبق لمدربين محليين التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الفريق.

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