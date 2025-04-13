الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

تدمير مستشفى المعمداني بغزة إثر غارة إسرائيلية

مستشفى المعمداني،
مستشفى المعمداني، فيتو

غزة الآن ، أفادت وسائل إعلام بأن مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مستشفى المعمداني في مدينة غزة بصاروخين، بعد مطالبته من الأهالي بإخلاء المستشفى، وفقا لفضائية “العربية”.

وأكدت أنه تم تدمير مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني في مدينة غزة إثر غارة إسرائيلية، موضحة أن القصف الصهيوني على المستشفى المعمداني استهدف مبنى العمليات الجراحية، ومحطة توليد الأكسجين الطبي المخصصة لمرضى العناية المكثفة، وسط مدينة غزة.

وأضافت أن عشرات المرضى والجرحى بعضهم حالتهم حرجة يرقدون في الشوارع المحيطة بمستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد قصفه من الاحتلال.

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