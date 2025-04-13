أحمد نبيل: انخفاض ملحوظ في أسعار البيض رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج

انخفاض أسعار البيض في الأسواق، كشف أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن سعر كرتونة البيض عدد 30 بيضة انخفض نحو 40 جنيهًا خلال الفترة التي تلت عيد الفطر المبارك.

أسعار البيض تراجعت بالرغم من ارتفاع مدخلات الصناعة

وأضاف «نبيل» أن أسعار البيض تراجعت بالرغم من أن مدخلات الصناعة بدأت في الارتفاعات مثل خامات الأعلاف التي منها الذرة الصفراء التي زادت نحو 1000 جنيه، يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار المحروقات.

أحمد نبيل

عجز كبير في اللقاحات وارتفاع مبالغ في ثمنها

وتابع: أنه لا يخفي على العاملين والمهتمين بهذه الصناعة أنه يوجد عجز كبير في اللقاحات وارتفاع مبالغ فيه في ثمن هذه التطعيمات، فضلًا عن ارتفاع أجور العمال، وإيجار المزارع مما يضيف عبئا كبيرا على المنتجين.

انخفاض أسعار البيض مع كل هذه العوامل ينفي نظرية المؤامرة

وقال أحمد نبيل إن انخفاض أسعار البيض مع كل هذه العوامل ينفي نظرية المؤامرة عن وجود شكل من أشكال الاحتكار لمثل هذه السلعة التي هي غير قابلة للتخزين.

انخفاض أسعار هذه السلعة لن يحدث إلا بوفرة في الإنتاج

واستطرد قائلًا: إنه مرارا وتكرارا أكدنا أن انخفاض أسعار هذه السلعة لن يحدث إلا بوفرة في الإنتاج، والإنتاج لن يأتي إلا بمناخ مستقر، ودعوهم يقومون بدورهم في الأمن الغذائي الوطني.

وتابع: لنا عبرة في جميع دول العالم التي يرتفع بها سعر كرتونة البيض بأضعاف أضعاف الأسعار في مصر والمواطنون بهذه الدول يقفون طوابير أملا في أخذ مخصصاتهم من البيض، ومثل هذه المشاهد لم نره ولن نراه في مصرنا الحبيبة بفضل قيادتنا الحكيمة وبفضل منتجيها المخلصين.

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض

يشار إلى أن أسعار البيض سجلت انخفاضًا جديدًا أمس السبت، وتراوحت الانخفاضات في أسعار كرتونة البيض بين 18 و28 جنيهًا.

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 110 جنيهات و115 جنيهًا.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 115 جنيهًا إلى 116 جنيهًا.

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