هل ترتفع أسعار الخضار والفاكهة بعد زيادة سعر الوقود؟ الشعبة توضح

تأثير رفع سعر البنزين والسولار على أسعار الخضراوات والفاكهة، أثار قرار رفع سعر البنزين والسولار مخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، متأثرة بالقرار، وذلك بحسب ما نشره بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فما هو تأثير رفع أسعار السولار والبنزين على سعر الفاكهة والخضار؟

سعر الخضار والفاكهة

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الخضار والفاكهة لن يتأثر بارتفاع أسعار السولار والبنزين، خاصة مع زيادة المعروض من الخضراوات والفاكهة.

سعر الخضار والفاكهة

لماذا لن تتأثر أسعار الخضار والفاكهة بارتفاع الوقود؟

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن أسعار الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الزراعية لن ترتفع متأثرة برفع سعر الوقود خلال هذا الموسم؛ لأن موسم الصيف بالفعل تم؛ زراعة وحصاد، بل وطرح المحاصيل الخاصة به، ولذلك لم تتأثر تكلفة إنتاجه برفع سعر السولار والبنزين.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

مصروفات النقل سترتفع نحو 25 قرشًا على الكيلو متر فقط

وأضاف: لكن التأثير المباشر سيكون على مصروفات النقل، وهو تأثير مباشر، لكنه تأثير بسيط ليس كما هو متوقع، إذ أعدت الشعبة دراسة عن تأثير رفع سعر السولار والبنزين على مصروفات نقل الخضار والفاكهة، فاتضح أن مصروفات النقل سترتفع نحو 25 قرشًا على الكيلو متر فقط.

سعر الخضار والفاكهة

مصروفات النقل ستوزع على كميات الشحنة

وتابع: أن مصروفات نقل الخضراوات والفاكهة تختلف بحسب الشحنة والمسافة، وهل الانتقالات داخل المحافظة أم من محافظة لأخرى، إذ إن هناك ترلات وسيارات نقل كبيرة تحمل أطنانًا من الأصناف، وعليه ستوزع مصروفات الشحنة على الكميات، وعليه سيكون تأثيرها محدودا.

سعر الخضار والفاكهة

تأثير رفع سعر الوقود سيظهر في الموسم المقبل

وأشار إلى أن تأثير رفع سعر الوقود سيظهر في الموسم المقبل، مع زيادة تكلفة إنتاج الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الزراعية، إذ تعتمد الزراعة على الأدوات التي تعمل بالسولار مثل ماكينات الري والمحاريث وغيرها، وعليه سترتفع تكلفة إنتاج الخضار والفواكه ولكن لا نستطيع أن نقول بأن أسعارها سترتفع.

سعر الخضار والفاكهة

سعر الخضار والفاكهة يتحدد وفق العرض والطلب

واستطرد قائلًا: إن سعر الخضار والفاكهة يتحدد وفق العرض والطلب، وعليه إذا كان المعروض من كميات الخضراوات والفاكهة كبيرا مع تناسب طلبات الشراء؛ فإن أسعار الخضراوات والفاكهة لن ترتفع.

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