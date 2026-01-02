خلاف على أجرة دهان أثاث السبب، قصة مقتل سيدة في مشاجرة بالمنيا

18 حجم الخط

في قرية هادئة اعتادت البساطة والعمل اليومي، تحول خلاف مالي محدود إلى مأساة إنسانية قاسية انتهت بمصرع سيدة وسقوط مصابين لتدخل قرية بني خالد التابعة لـ مركز ملوي جنوب محافظة المنيا في حالة من الحزن والذهول بعد مشاجرة دامية.

شرارة الخلاف

القصة بدأت داخل منزل بسيط حين اتفق زوج السيدة مع أحد الأشخاص يعمل “استرجي” على دهان بعض الأثاث المنزلي وبعد انتهاء العمل طالب العامل بأجره المتفق عليه إلا أن الزوج لم يسدد المبلغ لتبدأ مشادة كلامية تطورت سريعا إلى اشتباك بالأيدي.

تحول الخلاف إلى معركة

لم يتوقف الأمر عند حدود النقاش بل تدخل أقارب الطرفين لتتحول المشادة إلى معركة استخدمت فيها الشوم والعصي والحجارة والأسلحة البيضاء وسط صرخات النساء ومحاولات يائسة لفض النزاع الذي خرج عن السيطرة في لحظات قليلة.

الضحية البريئة

وسط الفوضى حاولت الزوجة التدخل لتهدئة الموقف، لكنها وجدت نفسها في قلب العنف لتصاب إصابة قاتلة أنهت حياتها بينما أصيب زوجها وشخص ثالث بجروح خطيرة سقطوا على الأرض وسط ذهول الأهالي.

تحرك أمني عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا بنشوب مشاجرة عنيفة في قرية بني خالد أسفرت عن وجود قتيلة ومصابين وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ لفرض السيطرة ومنع تجدد الاشتباكات.

التحقيقات والإجراءات

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الواقعة خلاف مالي على أجر دهان أثاث تطور إلى تشابك جماعي وتم نقل جثمان السيدة إلى مشرحة مستشفى ملوي والمصابين لتلقي العلاج اللازم كما تحفظت الأجهزة الأمنية على عدد من المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

