الأحد 13 أبريل 2025
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صحة ومرأة

الصحة توجه نصائح للمسافرين لأداء المناسك في موسم الحج 2025

موسم الحج ٢٠٢٥، فيتو
موسم الحج ٢٠٢٥، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح للمسافرين لأداء مناسك الحج في موسم الحج 2025، لحماية أنفسهم وصحتهم أثناء أداء مناسك الحج.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة  تلقي التطعيمات اللازمة وهي الالتهاب السحائي قبل السفر بمدة لا تقل عن ١٠ أيام ولا تزيد على ٥ سنوات.

 
كما نصحت بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة

 

وأوصت وزارة الصحة بعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، واستخدام الشمسية 

 

كما نصحت بالاغتسال باستمرار، وعدم مشاركة المناشف والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين 

وأوصت باستخدام سجادة الصلاة الخاصة لكل حاج

وأكدت أهمية تعرض الملابس وأغطية الفراش جيدا، وعرضها لأشعة الشمس بعد غسلها

وشددت على ضرورة عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليد

موسم الحج
موسم الحج

الإجراءات الوقائية الواجب على حجاج بيت الله الحرام اتباعها

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات الوقائية الواجب على حجاج بيت الله الحرام اتباعها للحفاظ على صحتهم خلال الاستعداد للحج وأثناء أداء المناسك والشعائر الدينية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة تلقي الحجاج للتطعيمات اللازمة قبل السفر، وتشمل الالتهاب السحائي، مؤكدًا توافر جميع تلك التطعيمات بمكاتب الصحة في كافة المحافظات.

وأشار «عبدالغفار» إلى ضرورة حفاظ الحجاج على صحتهم من خلال الالتزام بالنظافة العامة وغسيل الأيدي باستمرار باستخدام الماء والصابون أو استخدام الكحول لتعقيم اليدين، والالتزام بارتداء الكمامة في التجمعات والأماكن المزدحمة، وتغطية الأنف والفم بالمناديل في حالة السعال أو العطس.

وتابع «عبدالغفار» أنه ينبغي على الحجاج تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدام الشمسية، والاغتسال باستمرار، وعدم مشاركة المناشف الخاصة، والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة.


وأكد، أنه ينبغي على الحجاج تعريض الملابس وأغطية الفراش، لأشعة الشمس بعد غسلها جيدًا، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين.

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وأكد ضرورة الإكثار من شرب السوائل، والحرص على التغذية الصحية السليمة من خلال تناول الأغذية الطازجة، والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، مشددا على ضرورة الحرص على غسل الخضراوات والفاكهة جيدَا بماء نظيف، وحفظ الأغذية بصورة جيدة وعدم تعرضها للأتربة أو الحشرات.

 

أكد أنه ينبغي على الحجيج طلب الرعاية الصحية إذا كان مصابًا بالحمى أو السعال أو ضيق التنفس، وعدم تأخير طلب الاستشارة من البعثة الطبية في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، وتناول الأدوية وفقًا لإرشادات الطبيب إذا كان الحاج يعاني من أي أمراض، فضلًا عن ضرورة البقاء بمكان الإقامة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية.

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