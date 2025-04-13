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الثاني خلال شهر، زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ميانمار

زلزال ميانمار، فيتو
زلزال ميانمار، فيتو

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر ساحل ميانمار الجنوبي

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا مما أثار حالة من القلق بين السكان، خاصة في ظل استمرار عمليات الإنقاذ وإعادة الإعمار في مناطق مثل ماندالاي وساغينغ جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرًا خلال أقل من شهر.

وأكدت منظمات الإغاثة أن الأوضاع الإنسانية ما تزال حرجة، ويعاني النازحون من نقص في الغذاء والمأوى، بينما تعرقل الأمطار الموسمية جهود الإنقاذ، وقد جددت الأمم المتحدة دعوتها لتقديم مساعدات عاجلة لدعم المتضررين.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة جراء الزلزال.

وكانت ميانمار تعرضت في 28 مارس الماضي لزلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجات بمقياس ريختر، ليصبح أحد أقوى الزلازل التي تشهدها هذه البلاد في غضون قرن كامل.

وقد هز الزلزال منطقة يقطنها نحو 28 مليون نسمة متسببا في انهيار مبان منها مستشفيات، كما سوى تجمعات سكنية بالأرض، وترك كثيرين دون طعام أو ماء أو مأوى.

 

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان -أمس- إن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يقلص المساعدات الإنسانية الملحة التي يحتاجها ضحايا الزلزال بالمناطق التي يرى أنها تعارض حكمه.

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زلزال ساحل ميانمار الجنوبي المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ماندالاي

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