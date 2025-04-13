الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طارق لطفي: باسم سمرة رومانسي جدًا وتعليق مفاجئ من الأخير (فيديو)

طارق لطفي وباسم سمرة،
طارق لطفي وباسم سمرة، فيتو

طارق لطفي، رد الفنان طارق لطفي، على سؤال عمرو أديب، ما هو أكثر "إيفيه" أعجبك في مسلسل العتاولة 2 مع الفنان باسم سمرة.

 

إفيهات باسم سمرة في العتاولة 2

وقال طارق لطفي خلال حديثه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "باسم سمرة فاجأنا إن كل يوم يطلع لنا بإفيه جديد، وعلى ما نواكبه كل 5 أو 10 إفيهات نرد عليه بإفيه".

شخصية باسم سمرة في نظر طارق لطفي

وأضاف ضاحكا: "في الحقيقة باسم سمرة دمه خفيف جدًا وعيسى الوزان في الحقيقة أطيب من باسم بكتير، بس هو شخص طيب".

 

وأكد: "بجد في الحقيقة باسم سمرة أطيب مني أنا وأحمد السقا، وجوا كواليسه حلو أوي وفيفي عبده إضافة على المستوى الفني والإنساني وهي طاقة فرح، وباسم سمرة أساسا رومانسي"، ليعلق باسم: "رومانسي إيه أنت صاحي من النوم".

مسلسل العتاولة 2


وتدور أحداث مسلسل العتاولة 2  في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة 2»  بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، أحمد كشك، هدى الإتربي، ميمي جمال، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي،  ، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وكان الموسم الأول يشارك به العديد من النجوم تم استبعادهم فى الموسم الثاني  منهم مى كساب، نهي عابدين، محمد التاجي، ومنة تيسير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق لطفي الفنان طارق لطفي باسم سمرة عمرو أديب فيفي عبده العتاولة 2

مواد متعلقة

طارق لطفي: لا أعترف بشيء اسمه البطولة المطلقة.... ولا أحب تقديم شخصية تشبهني.. وأفصل حياتى الخاصة عن عملي بالفن ( حوار )

لقطات مؤثرة لـ طارق لطفى وزينة بالحلقة الـ13 من مسلسل العتاولة بموسمه الثاني

مسلسلات رمضان 2025، وصلة رقص تجمع باسم سمرة ونسرين أمين بسابع حلقات العتاولة 2

الأكثر قراءة

مفاجأة في أسعار الذهب ونصيحة الشراء يفجرها رئيس الشعبة (فيديو)

سيراميكا يكشف تطورات إصابة القندوسي وموعد عودته للملاعب (فيديو)

نهاية مأساوية لـ 3 موظفين، سيارة أودت بحياتهم على طريق السويس

تسبب في كسر ساقه، لاعب فاركو يدخل في نوبة بكاء ويعتذر للقندوسي

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة صادمة عن دعم السولار والبوتاجاز (فيديو)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد وأماكن سقوط الأمطار

الأرصاد تحذر من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على هذه المناطق

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

منوعات

المزيد

بريطانيا تحظر استيراد اللحوم ومنتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي

احتفالات أحد السعف في شبرا مصر، بائع: الإقبال قليل بسبب ارتفاع الأسعار..فيديو وصور

بعد قضاء 35 عاما خلف القضبان، القضاء الأمريكي يعطي الأمل لسجينين محكوم عليهما بالحبس مدى الحياة

من سوهاج إلى شبرا، بخيت وأبو العز 30 عامًا من صناعة البهجة في موسم بيع السعف (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

تعرف على أسعار زيت الطعام مساء اليوم السبت 12- 04- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله ؟، الأزهر للفتوى يجيب

الحج 2025، تعرف على بيان فرضية الركن الخامس للإسلام وأهم مقاصده

المزيد
الجريدة الرسمية