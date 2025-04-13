يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

أعلنت مجموعة القراصنة الإلكترونية المعروفة باسم ShadowBits، في وقت متأخر من مساء السبت، عن تمكنها من اختراق خوادم شركة الاتصالات الإيرانية "همراه أول"، والوصول إلى معلومات شخصية حساسة تعود لأكثر من 30 مليون مشترك.

وتعد شركة "همراه أول" أكبر شركة للاتصالات في إيران، وتعد الشبكة الأولى، وهي تابعة للحكومة الإيرانية، فيما تنشط إلى جانبها شبكات أخرى منها "إيران سيل" و"شاتل موبايل" و"رايتل".

ووفق موقع "دیجیاتو" المختص بالشؤون التقنية في إيران، تشمل البيانات التي حصلت عليها مجموعة القراصنة (الاسم الكامل، وتاريخ ومكان الولادة، والرقم الوطني). ورقم الهوية الشخصية، والعنوان البريدي الكامل".

وأكدت المجموعة أن بحوزتها كذلك معلومات خاصة بموظفي الشركة؛ ما يرفع مستوى الخطورة المرتبطة بهذا الهجوم السيبراني غير المسبوق.

وبحسب التقرير، قامت ShadowBits بتقديم عينة من البيانات المسروقة للتحقق من صحتها، حيث أظهرت مراجعتها تطابقًا مع بيانات حقيقية تعود لمشتركين فعليين، ما يُرجّح أن الاختراق قد وقع بالفعل، رغم عدم استبعاد فرضية الحصول على البيانات من مصادر أخرى.

وفي بيان نشرته المجموعة، حذّرت من أنها ستقوم ببيع البيانات المسروقة في حال لم تستجب شركة "همراه أول" لمطالبها، دون الكشف عن طبيعة هذه المطالب.

وأشارت ShadowBits إلى أن هذه المعلومات قد تُستخدم في "عمليات احتيال هاتفي واسعة النطاق، واختراق الحسابات الإلكترونية عبر تقنيات التخمين والهندسة الاجتماعية، وانتحال الهوية عبر إصدار وثائق مزورة أو إنشاء حسابات بأسماء الضحايا".

وفي ظل هذه التطورات، حذر موقع "ديجياتو" من أن العواقب المحتملة لهذا الخرق قد تكون خطيرة للغاية، مطالبًا الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الاتصالات والأمن السيبراني الوطني، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية بيانات المستخدمين، والكشف عن حجم الخرق الحقيقي للرأي العام.

ولم تُصدر شركة "همراه أول" أي بيان رسمي حول الحادثة، لكنها قالت يوم الخميس الماضي، إن العديد من مدن البلاد شهدت انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات من قبل شركة همراه أول، مقدمة اعتذارها للمشتركين عن هذا الخلل.

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