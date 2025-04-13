الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

قرصنة، فيتو
قرصنة، فيتو

أعلنت مجموعة القراصنة الإلكترونية المعروفة باسم ShadowBits، في وقت متأخر من مساء السبت، عن تمكنها من اختراق خوادم شركة الاتصالات الإيرانية "همراه أول"، والوصول إلى معلومات شخصية حساسة تعود لأكثر من 30 مليون مشترك.

وتعد شركة "همراه أول" أكبر شركة للاتصالات في إيران، وتعد الشبكة الأولى، وهي تابعة للحكومة الإيرانية، فيما تنشط إلى جانبها شبكات أخرى منها "إيران سيل" و"شاتل موبايل" و"رايتل".

ووفق موقع "دیجیاتو" المختص بالشؤون التقنية في إيران، تشمل البيانات التي حصلت عليها مجموعة القراصنة (الاسم الكامل، وتاريخ ومكان الولادة، والرقم الوطني). ورقم الهوية الشخصية، والعنوان البريدي الكامل".

وأكدت المجموعة أن بحوزتها كذلك معلومات خاصة بموظفي الشركة؛ ما يرفع مستوى الخطورة المرتبطة بهذا الهجوم السيبراني غير المسبوق.

وبحسب التقرير، قامت ShadowBits بتقديم عينة من البيانات المسروقة للتحقق من صحتها، حيث أظهرت مراجعتها تطابقًا مع بيانات حقيقية تعود لمشتركين فعليين، ما يُرجّح أن الاختراق قد وقع بالفعل، رغم عدم استبعاد فرضية الحصول على البيانات من مصادر أخرى.

وفي بيان نشرته المجموعة، حذّرت من أنها ستقوم ببيع البيانات المسروقة في حال لم تستجب شركة "همراه أول" لمطالبها، دون الكشف عن طبيعة هذه المطالب.

وأشارت ShadowBits إلى أن هذه المعلومات قد تُستخدم في "عمليات احتيال هاتفي واسعة النطاق، واختراق الحسابات الإلكترونية عبر تقنيات التخمين والهندسة الاجتماعية، وانتحال الهوية عبر إصدار وثائق مزورة أو إنشاء حسابات بأسماء الضحايا".

وفي ظل هذه التطورات، حذر موقع "ديجياتو" من أن العواقب المحتملة لهذا الخرق قد تكون خطيرة للغاية، مطالبًا الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الاتصالات والأمن السيبراني الوطني، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية بيانات المستخدمين، والكشف عن حجم الخرق الحقيقي للرأي العام.

ولم تُصدر شركة "همراه أول" أي بيان رسمي حول الحادثة، لكنها قالت يوم الخميس الماضي، إن العديد من مدن البلاد شهدت انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات من قبل شركة همراه أول، مقدمة اعتذارها للمشتركين عن هذا الخلل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجموعة القراصنة الإلكترونية شركة الاتصالات الإيرانية إيران إيران سيل شاتل موبايل رايتل

مواد متعلقة

حقيقة اختراق طالب مصري لـ تويتر.. خبير فرنسي يتهمه بشن هجوم إلكتروني.. وأيلون ماسك يعترف بأكبر قرصنة في تاريخ المنصة

استهدفوا بنية تحتية، واشنطن تفرض عقوبات على مجموعة قرصنة صينية

مرشح ترامب لـ FBI يتعرض لعملية قرصنة إيرانية

قراصنة صينيون يتوصلون إلى تسجيلات المكالمات الهاتفية والرسائل النصية لسياسيين أمريكيين

الأكثر قراءة

عمرو أديب: هايبقى فيه العتاولة 3؟ رد صادم من فيفي عبده وباسم سمرة (فيديو)

لميس الحديدي تفتح النار على كولر بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز (فيديو)

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 13 أبريل 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا في سوق العبور

ضوابط استخدام التكنولوجيا المالية في البنوك وفقا لقانون البنك المركزي

السيسي يبدأ اليوم جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت

عروض أوروبية وخليجية، شقيق حسام عبد المجيد يكشف مستقبله مع الزمالك

درجات الحرارة اليوم الأحد 13- 4 -2025 في مصر

منوعات

المزيد

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

لحظة نقل الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو إلى المستشفى (فيديو)

بريطانيا تحظر استيراد اللحوم ومنتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

تعرف على أسعار زيت الطعام مساء اليوم السبت 12- 04- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية