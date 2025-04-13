الترجي التونسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع يوسف بلايلي

كشف نادي الترجي التونسي، حقيقة المفاوضات مع نادي الزمالك لعقد صفقة تتعلق بنجم فريق باب سويقة، اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

الترجي يوضح حقيقة تفاوض الزمالك مع يوسف بلايلي

فقد علق وليد قرفالة، المتحدث الرسمي لنادي الترجي، في تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، على ما تردد في هذا الشأن خلال الساعات القليلة الماضية، وقال: “الزمالك لم يفاوضنا من أجل يوسف بلايلي”.

وأكد: “عقد يوسف بلايلي مع الترجي ممتد حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2026 وهو مستمر معنا، ولا توجد لدينا نية للتفريط في نجم الجزائر”.

وتلقى يوسف بلايلي عقوبة، أول أمس الجمعة، من الرابطة التونسية المحترفة بإيقافه لمباراتين وغرامة مالية 5 آلاف دينار، بسبب إشارة غير أخلاقية صدرت منه خلال احتفاله بتسجيل هدف في مرمى فريق شبيبة العمران ببطولة الدوري التونسي.



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