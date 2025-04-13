الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

بعد القصف الإسرائيلي، خروج مستشفى المعمداني بالكامل في غزة عن الخدمة

مستشفى المعمداني،
مستشفى المعمداني، فيتو

مستشفى المعمداني، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بخروج المستشفى المعمداني بمدينة غزة عن الخدمة بعد قصف الاحتلال له، حيث استهدف قسم الطوارئ بالمستشفى.

وأدى القصف إلى اشتعال النيران في مبنى الاستقبال والطوارئ بالمستشفى المعمداني.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال دمر عمدا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة.

وكانت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مستشفى المعمداني في مدينة غزة بصاروخين، بعد مطالبته من الأهالي بإخلاء المستشفى، وفقا لفضائية “العربية”.

وأكدت أنه تم تدمير مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني في مدينة غزة إثر غارة إسرائيلية، موضحة أن القصف الصهيوني على المستشفى المعمداني استهدف مبنى العمليات الجراحية، ومحطة توليد الأكسجين الطبي المخصصة لمرضى العناية المكثفة، وسط مدينة غزة.

 

وأضافت أن عشرات المرضى والجرحى بعضهم حالتهم حرجة يرقدون في الشوارع المحيطة بمستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد قصفه من الاحتلال.

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مستشفي المعمداني مدينة غزة قسم الطوارئ بالمستشفى

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