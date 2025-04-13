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ثقافة وفنون

نسرين أمين تكشف كواليس تعرض أحمد السقا لإصابة خطيرة في العتاولة (فيديو)

نسرين أمين وأحمد
نسرين أمين وأحمد السقا في العتاولة 2، فيتو

كشفت الفنانة نسرين أمين، كواليسها مع الفنان أحمد السقا بمسلسل العتاولة 2، مشيرة: "السقا قال لي هشيلك وسط الحريقة ولو خفتي النار تمسك في شعرك هنرشه مياه وخلاص وأنا هطفيكي".

 

شخصية أحمد السقا في الكواليس 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "الشغل مع أحمد السقا رائع لإنه إنسان على الحقيقة طيب وبيساعد الممثل اللي قدامه ودايما بيعطي نصائح في المشاهد".

 

ولفتت: "أحمد السقا في مشاهد الأكشن مزاج، ومشهد الحريقة المفترض كان فيه دوبليرة بس هو حب أكون أنا اللي موجودة وهو يشيلني، وسألني قال لي إنتي قلبك جامد قلت له لأ، وبعدين حبيت أعرف لو قلبي جامد إيه اللى هيحصل فقال لي هشيلك بس هاخد بالي ومتخافيش".

وتابعت: "عملنا المشهد من غير دوبليرة ورشيت مياه على شعري، والسقا بيتحول في مشاهد الأكشن وبيعمل حاجات شديدة الخطورة".

جنون السقا في مشاهد الأكشن


وعلق الفنان طارق لطفي: "أحمد السقا مجنون في الأكشن وبيدبسنا كلنا في حاجات شديدة الخطورة، ولولا ستر ربنا بالحاجات المجنونة اللى عملها في الأكشن كان حصله حاجات خطيرة ولكن علشان هو شخص طيب ربنا بيحبه".
 

إصابة خطيرة لـ أحمد السقا في العتاولة 2

وأكد باسم سمرة: "أحمد السقا أصيب إصابة خطيرة جدًا في مسلسل العتاولة 2، اتخبط خبطة جامدة وكانت خطرة ورحنا المستشفى والدكتورة قال له 5 أيام راحة لكنه نزل التصوير تاني يوم".

 

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أحمد السقا الفنان أحمد السقا نسرين أمين طارق لطفي باسم سمرة العتاولة 2

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