الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب: المباحثات مع إيران تمضي على نحو جيد

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي "تمضي على نحو جيد".


وفي أول تعليق له على المفاوضات التي جرت في مسقط أمس السبت، أضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "أعتقد أنها تمضي على نحو جيد. لا شيء يهم حتى تنتهي (المحادثات)، لذلك لا أحبذ الحديث عنها".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لكنها تمضي على ما يرام، أعتقد أن الأمور مع إيران تسير على نحو جيد للغاية".

وكان البيت الأبيض قال إن المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأجرى معه محادثات "إيجابية وبناءة للغاية".

وأضاف البيت الأبيض في بيان: "أكد ويتكوف لعراقجي أنه تلقى تعليمات من ترامب لحل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية إن أمكن".

وتابع البيان: "هذه القضايا معقدة للغاية. التواصل المباشر الذي أجراه المبعوث الخاص خطوة إلى الأمام نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين".

وجاء في البيان أن الجانبين سيلتقيان مجددا يوم السبت المقبل.

وجرت المفاوضات السبت في سلطنة عمان، وعلق عليها عراقجي قائلا للتلفزيون الإيراني: "أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى أساس للمفاوضات، وإذا تمكنا من التوصل إلى هذا الأساس الأسبوع المقبل فإننا سنكون قد قطعنا شوطا طويلا وسنكون قادرين على بدء مناقشات حقيقية بناء على ذلك".

وأضاف أن المحادثات، وهي الأولى بين إيران وإدارة ترامب، جرت في "أجواء بناءة وهادئة وإيجابية".

ومضى وزير الخارجية الإيراني يقول: "اتفق الطرفان على مواصلة المحادثات. ربما السبت المقبل. ترغب إيران والجانب الأميركي في إبرام اتفاق في المدى القصير. لا نريد محادثات من أجل المحادثات".

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إيران مسقط طائرة الرئاسة

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