الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

جماعة الحوثي تتوعد بمواجهة أي تحرك عسكري بري ضدها

جماعة الحوثيين، فيتو
جماعة الحوثيين، فيتو

توعدت جماعة الحوثيين اليمنية، بمقابلة أي تحرك بري معادٍ لها بقيادة الولايات المتحدة في اليمن بـ "جحيم"، معتبرة الغارات الجوية التي تنفذها واشنطن ضدها للأسبوع الخامس تواليًا لن توقف هجمات الجماعة التي تقول إنها مساندة لقطاع غزة عبر استهداف إسرائيل ومنع السفن المرتبطة بها من الملاحة في البحر الأحمر.
 

 وقال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، عبر "إكس": "خيارات العدو في اليمن فاشلة، فلا القصف والعدوان الأمريكي سيحقق إيقاف الإسناد لـ  غزة"، في إشارة إلى هجمات الجماعة ضد إسرائيل وسفنها في البحر الأحمر.

وأضاف: "ولا أي تحرك عسكري بري يحقق النجاح، بل سيقابل بجحيم وبأس الصادقين"، معتبرًا أن "تجريب المجرب  فشل، والنتيجة الحتمية هي النصر".


وختم القيادي في جماعة الحوثي بالقول: "على أمريكا أن تعلم أن استمرار عدوانها، استمرار لتآكل الردع واستنزاف تخسر معهما أي معركة قادمة".

ويوم الأربعاء الماضي، كشفت جماعة الحوثي عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف مارس الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحًا، قالت إن "جلهم أطفال ونساء".


وكان عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلًا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.

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جماعة الحوثيين اليمنية اليمن واشنطن البحر الأحمر محمد علي الحوثي أمريكا

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