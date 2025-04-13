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ثقافة وفنون

عمرو أديب: هايبقى فيه العتاولة 3؟ رد صادم من فيفي عبده وباسم سمرة (فيديو)

العتاولة، فيتو
العتاولة، فيتو

قالت الفنانة فيفي عبده: "أنا زعلانة إنهم موتوني في العتاولة 2، ومش عارفة ليه موتوني، أنا لقيت ابني بيموت في الحلقة وأنا رحت ميتة فوقه وخلصت الحدوتة".

 

خوف فيفي عبده خلال مشهد موتها في العتاولة 2

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "وأنا بعمل مشهد موتي في العتاولة 2، قلبي كان بينط من الجلابية وبقيت أقولهم قلبي هيقف ومش عارفة أعمل إيه وأنا إزاي هدخل أعمل المشهد فقالولي شدي حيلك وركزي".

وتابعت: "فوجئت إني ابني في العتاولة 2 هيموت وهو وزنه تقيل، وأنا هاموت بعده على طول، ولقيت باسم سمرة قعد يعيط في المشهد".

 

بكاء سمرة تأثرا بمشهد فيفي عبده

وعلق باسم سمرة: "أنا عيطت تأثرا بفيفي عبده بس لما الكاميرا جت عليا معيطتش، بس هي عملت مشهد مؤثر جدا وهايل".
 

هل نرى جزء ثالثا من مسلسل العتاولة؟

وبسؤال عمرو أديب: "هايبقى فيه العتاولة 3؟  ردت فيفي عبده: "كلنا موتنا في الجزء التاني بس العتاولة ممكن يعملوا أي حاجة، مت 29 رمضان هاعيش تاني إزاي".


ورد باسم سمرة: "معتقدش هيبقى فيه جزء ثالث من العتاولة ومحدش كلمني في حاجة زي كده، وأنا كمان شايف إن كويس أوي كده ونعمل حاجة جديدة".

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