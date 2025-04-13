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رياضة

مفاجأة، النصر السعودي يتفوق على الهلال وأهلي جدة ويقترب من حسم صفقة أوسيمين

فيكتور أوسيمين، فيتو
فيكتور أوسيمين، فيتو

بات نادي النصر السعودي قريبا من حسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، وتحديدا مركز رأس الحربة.

ويسعى نادي النصر لحسم صفقات جديدة في الجانب الهجومي بعد تدعيم صفوفه بضم الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، خلال شهر يناير الماضي.

أوسيمين يقترب من النصر السعودي 

واقترب نادي النصر السعودي من حسم صفقة الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي الذي ارتبط اسمه بنادي الهلال السعودي مؤخرا، بجانب أهلي جدة السعودي أيضا.

ويلعب فيكتور أوسيمين مع نادي جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

نابولي منفتح على بيع فيكتور أوسيمين 

وقال ألبيرتو تشيروتي، رئيس تحرير صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، عبر تصريحات تليفزيونية، إن أوسيمين ينتهي عقده في صيف 2026، كما أن هناك انفتاحا من إدارة نابولي لبيعه في الصيف المقبل.

وأضاف: "الحقيقة أنه لا يوجد فريق في إيطاليا يستطيع دفع راتب أوسيمين، كما أن اللاعب تلقى بالفعل عروضا ضخمة من الدوري السعودي".

وتابع: "حتى الآن، نادي النصر السعودي هو الأقرب لضم أوسيمين ويبحث بقوة عن التعاقد مع اللاعب رغم استقدامه الكولومبي جون دوران".

 

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