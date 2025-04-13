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رياضة

عروض أوروبية وخليجية، شقيق حسام عبد المجيد يكشف مستقبله مع الزمالك

حسام عبد المجيد مدافع
حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، فيتو

الزمالك، كشف إسلام عبد المجيد، شقيق ووكيل أعمال حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة للاعب، وموقفه من الاحتراف الخارجي.

تصريحات شقيق حسام عبد المجيد

وقال شقيق حسام عبد المجيد في تصريحات تليفزيونية: "نرحب بالتجديد للزمالك في أي وقت والزمالك صاحب الفضل على حسام".

وتابع: "حسام يحلم بالاحتراف الخارجي مثل أي لاعب وعقده لا يزال مستمرًا مع الزمالك".

عروض احتراف أوروبية

وأضاف إسلام: "نمتلك أكثر من عرض احتراف قوي، كما لدينا عرضين من أوروبا و3 أخرى في الخليج".

وذكر: "العروض المقدمة لـ حسام ستكون على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة".

واختتم الوكيل حديثه قائلا: "نُقدر جيدا الظروف الحالية للنادي ولا نريد تحميل أي أعباء أو أزمات علي النادي".

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