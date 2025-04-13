الأحد 13 أبريل 2025
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شروط الالتحاق بوظائف مستشفى مصر للطيران والمستندات المطلوبة

مستشفى مصر للطيران،
مستشفى مصر للطيران، فيتو

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية لشغل وظيفتي أخصائي تمريض (فني تمريض) عن طريق ( التعاقد ) بعقد عمل محدد المدة بالشروط الآتية:

الوظيفة والشروط المطلوبة

أولا: وظيفة أخصائي تمريض:-

الحصول على بكالوريوس في علوم التمريض.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة

ثانيًا وظيفة فنى تمريض 

الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط تخصص تمريض

اجتياز الاختبارات المقررة

شروط عامة

-1 السن لا يزيد على (٤٠) عاما عند تاريخ قبول الطلبات

٢- (ذكور / إناث).

إجادة اللغة الإنجليزية

- صورة ترخيص مزاولة المهنة مدون بها الرقم القومى

أن يكون المتقدمون من أبناء محافظة القاهرة الكبرى على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية سارية ( الرقم القومى).

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن (جيدة جدا) أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

يشترط في حالة تقدم أى من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المعلن عنها.

استيفاء مطالب التأهيل طبقا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، خلال الفترة من ٢٠٢٥/٤/١٥ حتى ٢٠٢٥/٤/٢٥.

على أن يتم تقديم صورة المستندات الآتية عند الاستدعاء لتقديم المستندات للشركة وهي

- المؤهل الدراسي.

- بطاقة الرقم القومى سارية.

- شهادة الميلاد مميكنة حديثة).

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

- عدد (۲) صورة شخصية ٦٠٤.

- دمغة بقيمة ١٠٥ فروشا - طابع الشهيد.

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع ( مائة جنيه ) لخزينة الشركة لا ترد ( عند الاستدعاء لتقديم المستندات للشركة.

لن تقبل أى طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه وتقدم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ووسيلة التواصل سوف تكون عن طريق الموقع الإلكترونى والإيميل الخاص بالمتقدم وعلى المتقدمين المتابعة الدائمة للموقع الإلكترونى ولن يلتفت إلى أى طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلبات.

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

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