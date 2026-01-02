الجمعة 02 يناير 2026
اقتصاد

موعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة انتهاء السنة المالية

البنك المركزي
البنك المركزي
يبحث العديد من عملاء البنوك عن مواعيد عودة العمل مرة أخرى في الفروع بعد الإجازة الرسمية التي بدأت منذ أمس الخميس.

وأوضح البنك المركزي في بيان سابق أنه بمناسبة إنتهاء السنة المالية تم اعتبار من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 إلى يوم السبت الموافق 03 يناير 2026 عطلة رسمية لفروع البنوك على ان يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق  4 يناير 2026.

ومن جانب آخر نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله حقيقة ما تردد بشأن طلب البنوك من العملاء تحديث بيانات حساباتهم عبر الاتصالات الهاتفية.

وأكد البنك المركزي المصري، أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بـ حسابات العملاء سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أنه وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، نصت المادة (140) في القانون على أن “تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم”.

