أخبار مصر: سر انتشار الدخان بـ 6 أكتوبر، وفاة مصري ثالث بحادث المكسيك، أمير توفيق ينتقم من قندوسي، خطة البترول لإنقاذ حقل ظهر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة مصري ثالث بحادث المكسيك، والخارجية تطلب موافاتها بالتحقيقات

ارتفع عدد الضحايا المصريين في حادث إطلاق النار بالمكسيك إلى 3 أشخاص بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما.

طاقمها من المصريين والسوريين، إصابة سفينة محملة بالذرة بصاروخ روسي بميناء بيفديني الأوكراني

أعلنت أوكرانيا، أمس الإثنين، تعرض سفينة محملة بالذرة يقودها طاقم من المصريين والسوريين، لهجوم صاروخي روسي.

إسرائيل تعلن اغتيال رئيس منظومة الأركان بحزب الله في غارة جوية على بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، اغتيال سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله في غارة جوية على بيروت.

ريحة من الشيخ زايد إلى الحدائق، أسباب انتشار الدخان الخانق في 6 أكتوبر

ريحة دخان قوية في كل أنحاء أكتوبر وواصلة للشيخ زايد وحدائق أكتوبر، منشورات انتشرت كالنار في الهشيم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن السبب.

أمير توفيق يعلن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد قندوسي

أكد أمير توفيق مسؤول لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي إنه وكل المستشار أشرف عبد العزيز بأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد أحمد قندوسي لاعب الأحمر المعار لفريق سيراميكا، للتقدم ببلاغ للنائب العام.

ملحقناش نفرح، قفزة جديدة في أسعار الطماطم بالأسواق، والزيادة لا تقل عن 5 جنيهات

سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق.

بعد سداد جزء من المستحقات، تعرف على خطة وزارة البترول لإنقاذ حقل ظهر

توصّلت وزارة البترول بعد تولّي المهندس كريم بدوي وزير البترول إلى اتفاق مع شركة الطاقة الإيطالية حول جدولة المستحقات المالية، الذي أنهى أزمة توقف أعمال الحفر والاستكشاف في العديد من المشروعات، ومن بينها أعمال تطوير حقل ظهر.

ارتفاع الإصابات بفيروس ماربورج، أمريكا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى بلد إفريقي

نصحت الولايات المتحدة، الثلاثاء، رعاياها بعدم السفر إلى رواندا بسبب وجود فيروس ماربورج في البلد الإفريقي.

لوضع الحكومة في الصورة، الثروة الداجنة تناقش اليوم أزمة قلة إنتاج البيض وقفزة أسعار الكتاكيت

تنفيذًا لتوجيهات أيمن عشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة لروؤساء الشعب التجارية بشأن عقد الاجتماعات، وإعداد مذكرة وتقديمها لرئيس الغرفة بشأن المشكلات التي تواجه القطاعات وأبرز الحلول.

تعليق ناري من عمرو أديب على تألق مرموش في ألمانيا (فيديو)

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالأداء المميز الذي يقدمه نجم منتخب مصر عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

قبل نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين، 5 مشاهد ترصد فبركة واقعة السحر لمؤمن زكريا

ما زال حادث "فبركة" العمل السفلي للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا تحتل تريندًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تلك الواقعة التي وقعت في مقابر الإمام الشافعي بالخليفة، حيث ما زال رواد السوشيال ميديا يهتمون بمتابعة تحقيقات القضية واعترافات المتهمين فيها.

الصحة تكشف محافظات المرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل، وهذا موقف القاهرة والجيزة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن محافظات المرحلة الثالثة للتأمين الصحي الشامل والتي ستتضمن محافظات (البحيرة، البحر الأحمر، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد).

أمير توفيق يكشف أسباب فشل صفقتي موليكا وبن رمضان

كشف أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، بشأن فشل انتقال محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري إلى القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية، وحقيقة غضب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

هل بدأت إسرائيل الرد، سماع دوي انفجارات ضخمة بأصفهان فى إيران (فيديو وصور)

تداول ناشطون ومغردون إيرانيون، اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو وصورًا لما قالوا إنها لانفجارات في محافظة (وسط إيران)، التي تحوي منشآت نووية وعسكرية.

استقرار نوعين مشهورين، قفزة في أسعار الزيت الخام بالأسواق

سجلت أسعار الزيت الخام ارتفاعًا لعدد من الأنواع بالأسواق، إذ ارتفع سعر زيت الصويا الخام والمكرر والمنزوع نحو 1000 جنيه في الطن.

اليوم، بيان لـ كامل الوزير أمام البرلمان حول خطة وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير وزارتي النقل والصناعة، بيانًا بشأن خطط وزارة الصناعة وإستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بمعارك شمال غزة وإصابة 2 آخرين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل جندي من لواء البصالح بمعارك في شمال قطاع غزة.

على طريقة غراب هابيل قابيل، تفاصيل قتل فلاح لشقيقه الأكبر بطوبة ودفنه في فسحة منزله بأسيوط

أمرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط بحبس فلاح أقدم على قتل شقيقه المسن ودفنه في فسحة المنزل وغطى جسده بطبقة أسمنتية بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط بعد اعترافه بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما قبل عدة أيام.

ترامب: هجوم 7 أكتوبر ما كان ليحصل لو كنت رئيسا ولن أسمح بمحرقة أخرى لليهود

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة الشهر المقبل، أن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 ما كان ليحصل لو كنت رئيسًا.

تطورات جديدة في سعر الذهب قبل اجتماع المركزي الأمريكي وإحجام الصين عن شراء المعدن الأصفر

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين في السوق لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ومزيد من البيانات الاقتصادية لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

من أين لك هذا، كيف تفوقت تايلور سويفت على ريهانا وأصبحت أغنى موسيقية في العالم

قائمة المليارديرات، أصبحت المغنية تايلور سويفت، الأغنى في العالم بثروة تقدر بـ1.6 مليار دولار، متجاوزة ريهانا، وفقًا لمجلة "فوربس".

واشنطن تسحب يدها من صراع إسرائيل وحزب الله، ومسؤلون يتوقعون حرب إقليمية شاملة

قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة أوقفت محاولاتها لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، الذي يتوسع ويهدد أكثر بالتحول إلى حرب إقليمية شاملة.

مصرع وإصابة 22 شخصا في تصادم مروع بين سيارتين بطريق بلبيس العبور

شهد طريق “بلبيس-العبور” بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي حادث سير مروع، إثر تصادم بين سيارة ميني باص مع أخرى ربع نقل، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 20 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

الدولار يتمسك بأعلى مستوى في 7 أسابيع بسبب توقعات أسعار الفائدة

تمسك الدولار بأعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء مع انشغال المستثمرين بالتفكير في مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن بدد تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة صدر الأسبوع الماضي الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بينما أثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على معنويات المخاطرة.

ارتفاع ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 08 - 10- 2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بفبركة واقعة السحر لمؤمن زكريا

تنظر محكمة جنح الخليفة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة فبركة سـحر مؤمن زكريا داخل مقابر الإمام الشافعي في الخليفة بمحافظة القاهرة.

استشهاد وجرح 34 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج وسط غزة

أفادت وسائل إعلام استشهاد 9 فلسطينيين، وإصابة 25 آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بـ مخيم البريج وسط قطاع غزة.

أيمن يونس يهاجم اتحاد الكرة ويحذر الأهلي من التفريط في علي معلول

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي يجب ألا يقارن مطلقًا مع يحيى عطية الله، مشيرًا إلى أن الأول قدم مستوى مميز على مدار السنوات الماضية وكان له بصمة كبيرة مع الفريق الأحمر، والأفضل خروجه معارًا لفترة معينة ومن ثم العودة مجددًا لأن التفريط فيه سيكون قرارًا صعبًا.