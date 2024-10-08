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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بفبركة واقعة السحر لمؤمن زكريا

مؤمن زكريا، فيتو
مؤمن زكريا، فيتو

تنظر محكمة جنح الخليفة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة فبركة سـحر مؤمن زكريا داخل مقابر الإمام الشافعي في الخليفة بمحافظة القاهرة.

 

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرين على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

 

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة. 

 

وطالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.


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