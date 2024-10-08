أمير توفيق يعلن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد قندوسي

أكد أمير توفيق مسؤول لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي إنه وكل المستشار أشرف عبد العزيز بأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد أحمد قندوسي لاعب الأحمر المعار لفريق سيراميكا، للتقدم ببلاغ للنائب العام.

وقال أمير توفيق خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة إم بي سي مصر، أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي شخص اتهمه في ذمته بدون أي مستند ولا يملك دليل.

وكان أحمد قندوسي تحدث عبر إحدى البرامج التلفزيونية، عن فشل صفقة انتقال مواطنه زين الدين بلعيد لـ الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، موضحًا أن إدارة الأهلي فرضت وكيلًا معينًا على بلعيد.

وبناء على ذلك قررت إدارة النادي الأهلي، إحالة تصريحات اللاعب الجزائري إلى التحقيق ومواجهته لمعرفة صحة تلك التصريحات.

وأعلن الأهلي، نتائج التحقيقات في ذلك الشأن، حيث قرر عرض اللاعب الجزائري أحمد قندوسي للبيع مع إعادة تشكيل إدارة التعاقدات التي يترأسها أمير توفيق.

تصريحات أمير توفيق عن أزمة قندوسي

قال أمير توفيق خلال تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع على قناة "إم سي مصر 2": "تصريحات قندوسي، كانت صعبة وليست منطقية، تحدثت مع محمد رمضان في اليوم التالي للتصريحات، وقال لي سنقوم بعمل مواجهة وأنا كنت أريد ذلك، لأن تصريحاته كانت ثقيلة وقوية، خاصة وأنها تخص ذمة مالية وعمولات".

وأضاف: "لم أتواصل مع محمود الخطيب، هو يعد أبًا لي، أنا كنت أريد إظهار الحقيقة للجميع".

وعن عدم الخروج للرد، أوضح: "الذمة المالية لا يوجد بها مجال للتنازل، لكني أعمل في كيان كبير، لا يجب أن أتحدث قبل بيان الأهلي، لأنني إذا خرجت سأكون غير محترمًا للنادي، وبعد البيان خرجت للحديث، لدينا في النادي، ثوابت معينة".

وواصل: "أنا كنت أريد المواجهة، لكن الشؤون القانونية رأت أن كل منا يتم التحقيق معه منفردًا والحمد لله ربنا أظهر الحق".

وأكمل: "وكلاء قندوسي جعفر وعلي النيساني، يعملان معه في أوروبا والخليج، في يوم 4-11- 2022 قندوسي وقع على عقد مع أحمد يحيى وعلي الميثاني أنهما يتحدثان باسمه في مصر مع الأهلي والزمالك والمصري، في الوقت نفسه الأهلي كان لم يرى قندوسي، الأهلي لم يكن طرفا، الزمالك هو الذي كان طرفا، الأهلي دخل طرفا عندما ذهبت إلى تركيا للتفاوض مع موليكا وصلني تكليف بأننا سنغير وجهتنا من تركيا إلى الجزائر بتاريخ 24-1-2023، وحدث تفاوض بين رئيس وفاق سطيف والكابتن الخطيب بشأن القندوسي، في هذا التوقيت ذهبت يوم 26 إلى الجزائر، وكان وقتها الزمالك كان أنهى الصفقة، لكن بعد مكالمة الكابتن الخطيب مع رئيس وفاق سطيف تم تحويل الصفقة للأهلي".

وأردف: "أول تواصل مباشر بيني وبين قندوسي كان "فويس نوت" بتاريخ 28 يناير بعد توقيع العقد مع وفاق سطيف وقلت له أنا أمير توفيق وأخذت رقمك من رئيس النادي، أريدك لتوقيع العقد، ذهبت وقعت معه في معسكر منتخب الجزائر".

واستمر: "أنا قدمت 24 مستندًا في موضوع قندوسي وزين بلعيد في التحقيقات التي تمت".

وبسؤاله ما هو "ردك على كلام علي كرماني وكيل بلعيد"، قال: "هل هو أرسل أي مستند للأهلي يقول فيه إنه وكيل للاعب؟، هذا لم يحدث، أي وكيل ممكن أن يتحدث لكن لا يوجد مستند، الوكيل الرئيسي لـ زين بلعيد هو والده، كرماني لم يرسل أي مستند يفيد بأنه وكيله، أنا لم أتحدث إلا مع والد اللاعب فقط".

أسباب فشل صفقة زين الدين بلعيد

وأكمل: "زين الدين بلعيد في صيف 2023 كان سينضم للأهلي، وتواصلت مع والده عن طريق أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق، علي كرماني لم يكن له أي ظهور".

واستطرد: "عندما كنا نتفاوض مع اللاعب ووالده الأمور كانت قد وصلت للمرحلة الأخيرة، لكن وصل له عرض من بلجيكا ووافق عليه والموضوع انتهى بإحترام، أشكر زين بلعيد ووالده وعبد الرحمن الزيتوني وكيل اللاعب لأنهم غير مُجبرين على أن يتحدثوا في الأمر".

وأتم: "حديث قندوسي في التحقيقات كلام مُرسل بدون أي مستند، علي كرماني تحدث مع الكابتن محمد رمضان، وكل كلامه كان مرسلًا، لكن أنا قدمت 24 مستندا من فويس نوت وفيديوهات بيني وبين قندوسي، وتفويضات من زين بلعيد لـ عبد الرحمن الزيتوني وأحمد يحيى بأنهما هم وكلاء اللاعب، بالنسبة لي القصة مقفولة والنادي أغلق الموضوع".