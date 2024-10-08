ترامب: هجوم 7 أكتوبر ما كان ليحصل لو كنت رئيسا ولن أسمح بمحرقة أخرى لليهود
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة الشهر المقبل، أن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 ما كان ليحصل لو كنت رئيسًا.
وخلال حفل أقيم في نادٍ يملكه في ميامي وشارك فيه حشد ضمّ مئات الأشخاص، قال ترامب «لا يمكننا أبدا أن ننسى كابوس ذلك اليوم»، مشدّدا على أن «هجوم السابع من أكتوبر ما كان ليحصل لو كنت رئيسًا».
وأشار ترامب: «سأدعم إسرائيل في حربها ولن أسمح بمحرقة أخرى ضد الشعب اليهودي». مضيفًا «لا يمكننا أبدًا أن ننسى ما حدث في 7 أكتوبر».
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