من أين لك هذا، كيف تفوقت تايلور سويفت على ريهانا وأصبحت أغنى موسيقية في العالم

قائمة المليارديرات، أصبحت المغنية تايلور سويفت، الأغنى في العالم بثروة تقدر بـ1.6 مليار دولار، متجاوزة ريهانا، وفقًا لمجلة "فوربس".

وحققت تايلور سويفت، 34 عامًا، هذا الإنجاز بفضل نجاحاتها الموسيقية والجولات الغنائية، إذ جنت حوالي 600 مليون دولار من حقوق الملكية والجولات الموسيقية، إضافة إلى كتالوج موسيقي قيمته 600 مليون دولار.

ثروة تايلور سويفت

وتشير التقارير إلى أن ثروة تايلور سويفت تشمل أيضًا استثمارات عقارية تقدر بحوالي 125 مليون دولار، موزعة على خمسة منازل في الولايات المتحدة.

بينما تحتل ريهانا المرتبة الثانية بثروة تُقدر بـ1.4 مليار دولار، بفضل علامتيها التجاريتين الناجحتين Fenty Beauty وSavage x Fenty.

وجاءت تايلور سويفت في المرتبة الأولى على قائمة المليارديرات للمرة الأولى في أكتوبر 2023، مدفوعة بالنجاح الكبير لجولتها Eras Tour التي بدأت في مارس 2023.

وحققت الجولة إيرادات تجاوزت المليار دولار، مما جعلها الأكثر مبيعًا عالميًا، وفقًا لمجلة "رولينج ستون".

وتجاوزت مبيعات تذاكر جولة Eras Tour الـ4.3 مليون تذكرة بمتوسط سعر 238 دولارًا، مما أثار تساؤلات في الكونجرس حول سيطرة Ticketmaster على مبيعات الحفلات الموسيقية.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت سويفت أرقامًا قياسية مع إصدارات ألبوماتها المعاد تسجيلها، فقد باعت أكثر من 2.4 مليون نسخة من أحدث ألبوماتها The Tortured Poets Department في النصف الأول من 2024.