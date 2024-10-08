الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد وجرح 34 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج وسط غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الآن ، أفادت وسائل إعلام استشهاد 9 فلسطينيين، وإصابة 25 آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بـ  مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكدت أن طائرات "كواد كوبتر" أطلقت نيرانها على مناطق بلوك 3 في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على تل أبيب ووسط إسرائيل

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت إن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل 3 مرات أمس، بعد إطلاق صواريخ من غزة ولبنان واليمن.


من جانبه قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب الكبرى، مضيفا أن سلاح الجو اعترض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.

 

رصد مسيرة قادمة جنوبي سوريا في أجواء الجولان المحتل

كما رصد الاحتلال مسيرة قادمة من جنوبي سوريا اخترقت أجواء الجولان المحتل.


في ذات السياق، استهدفت غارتان جديدتان شنها الاحتلال الإسرائيلي، على الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الإثنين، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، عقب إنذارات جديدة بالإخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي للمواطنين.

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